Еще не так давно главным местом притяжения соседей любой многоэтажки были скамейка, песочница или гараж. Сейчас же мальчишки и девчонки, а также их родители предпочитают встречаться в так называемых соседских центрах или клубах. Тут не просто чисто и комфортно, а событийно насыщенно: с утра до вечера - полезные мероприятия, которые в том числе можно организовать самостоятельно.

Не так давно в клубе соседей в "Апреле" появился шахматный кружок. Его открыл XII чемпион мира Анатолий Карпов. Фото: Ирина Никитин

Такие пространства активно развивают в Москве и Петербурге. Первую подобную локацию в 2014 году создали в тюменском малоэтажном ЖК "Ожогино". Через четыре года - в многоэтажном ЖК "Преображенский". С 3 января собственной площадкой для общения обзавелись жильцы ЖК "Апрель". В этом календарном сезоне в городе ожидается открытие как минимум трех клубов. Что интересно, продвигают их сами застройщики. Партнерами компаний в проектах часто становятся социально некоммерческие организации.

- Любопытные интересуются, почему на первом этаже одной из семиэтажек в "Апреле" мы открыли не продуктовый магазин, а клуб соседей, - рассказывает руководитель отдела маркетинга компании-застройщика Егор Бобров. - Да просто уже не нацелены зарабатывать на всем подряд, как 90 процентов фирм в сегменте, а хотим принципиально другого: формировать особую среду и укреплять человеческие взаимоотношения. Вот вам, дорогие соседи, уютное и стильное место для отдыха и самореализации. Кто-то тут готов преподавать местным мамочкам йогу, а кто-то читать малышам стихи Барто - пожалуйста. Ехать за впечатлениями никуда не надо: вышел из подъезда, перешел дорогу, и вот ты уже на празднике.

Помочь строителям сделать в ЖК не просто клуб по интересам, а крутое общественное пространство согласился руководитель НКО "ГринЛандия" Павел Притупа.

- Моя задача - наполнить проект содержанием, привлечь людей, удержать их здесь, - отмечает он.

Да просто уже не нацелены зарабатывать на всем подряд, а хотим принципиально другого: укреплять человеческие отношения

Сообщество НКО в Тюмени достаточно сильное, поэтому по просьбе Павла показы фильмов в клубе устраивает онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс", книги сюда привозит "Библиобус", про рукодельные техники мамам и бабушкам рассказывают специалисты из "Гильдии мастеров". И все это вкупе работает!