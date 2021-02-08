Свердловские онкологи удостоены народных наград

Одним из лучших медицинских учреждений по борьбе с онкологией в стране признан Свердловский областной онкодиспансер. А три уральских врача-онколога отмечены особыми наградами.

Оценивали работу медиков, борющихся с раком, как коллеги по профессии, так и сами пациенты в ходе народного голосования на сайте межрегиональной общественной организации онкопациентов "Здравствуй!". В голосовании приняли участие сотни тысяч человек. В итоге работа уральских врачей получила высочайшую оценку: они победили сразу в четырех номинациях.

Награду главному врачу онкодиспансера Владимиру Елишеву, как руководителю учреждения, признанного лучшим в номинации " Бороться и искать, найти и не сдаваться!", вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Получить столь высокую оценку в этот непростой год ценно вдвойне, − сказал Владимир Елишев.

Руководитель общебольничной службы Дмитрий Емельянов и заведующий урологическим отделением Владимир Магер удостоились награды в номинации "Жемчужины профессии". А заведующая паллиативным отделением в поселке Верх-Нейвинском Ольга Клюкина отмечена в номинации "Не бойся, я с тобой. Лучшее в паллиативной службе".