В Челябинске потерявших билеты детей высадили из трамвая на мороз

Челябинцы возмутились поведением контролеров, высадивших из трамвая троих детей, не сумевших предъявить билеты. Факт их продажи подтвердила кондуктор и пассажиры. Однако ревизоры оказались неумолимы. Теперь в ситуации разбирается региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

- Обращения от родителей пострадавших ко мне пока не поступили, - сообщила она "РГ". - Однако случай, мягко говоря, незаурядный. Запросили по нему информацию в мэрии Челябинска. Будем разбираться. Виновные должны понести наказание.

Скандальная история получила огласку после появления в соцсетях видео, записанного сразу после инцидента кондуктором трамвая №3. По словам работника, все произошло в воскресенье днем, когда вагон следовал на участке от улицы Черкасской до заводоуправления ЧМЗ.

- Сейчас у меня был такой случай в вагоне. Трое детей зашли, оплатили проезд. Я им выбила три чека одной лентой, - поделилась кондуктор. - Все было нормально. Но зашли контролеры, проверили билеты у всех. А когда дошла очередь до детей, то они не смогли их предъявить - куда-то сунули эти билеты. Все доказывают, что дети брали билеты! Но контролеры их высадили! А на меня составили акт, что у меня безбилетные пассажиры. Хотя даже если бы дети ехали без билета, мы не имеем права их высаживать!

Стоит отметить, что вчера в Челябинске началось резкое похолодание. Уже ближе к обеду температура воздуха упала до минус 16 градусов по Цельсию. В комментариях к видео кондуктора челябинцы потребовали привлечь ревизоров к ответственности за излишнее рвение.

По мнению детского омбудсмена, наличие билетов - не единственный способ доказать оплату проезда. В данном случае контролеры должны были прислушаться к словам кондуктора и других пассажиров. И уж тем более не высаживать детей на мороз.