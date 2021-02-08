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08.02.2021 09:23
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге назвали причину пожара в 23-этажном офисном здании

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

Наиболее вероятной причиной возгорания в 23-этажном офисном здании в Екатеринбурге стало короткое замыкание в электрощитовой. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, которая взяла на контроль расследование обстоятельств происшествия.

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Напомним, в понедельник рано утром загорелось административное здание на улице Белинского. В 10:13 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Работу огнеборцам усложнило сразу несколько факторов: электрощитовые, где возникло пламя, оказались заперты на замок, на верхних этажах была высокая температура, а в целом в здании - плотное задымление.

В результате, как передает пресс-служба регионального главка МЧС, на площади 100 погонных метров сгорели кабели в электрощитовых с первого по 16 этаж.

"По уточненным сведениям, из здания выведены 24 человека, в том числе восемь - с помощью спасустройств. Двое пострадавших госпитализированы", - информирует МЧС.

На месте пожара ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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