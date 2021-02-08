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08.02.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Россия открыла прямые авиарейсы в популярную у туристов страну

Текст: Евгений Гайва
Россия с 8 февраля возобновила регулярное международное авиасообщение с Грецией, а также с Сингапуром. Решение было принято в конце января с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах. Рейсы будут выполняться на взаимной основе. Из Москвы в Афины самолеты пока будут летать два раза в неделю, в Сингапур - три раза в неделю.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правда, Сингапур еще закрыт для въезда российских туристов, так что рейсы в эту страну пока нужны только для транзитных перелетов.

А вот Греция уже принимает туристов, в том числе из России. Правда, путешественникам нужно выполнить несколько условий.

Все прибывающие в Грецию должны заполнить специальную электронную форму - Passenger Locator Form на правительственном сайте за 48 часов до поездки. Также потребуется сдать ПЦР тест. К тому же въезд в страну разрешен только по квоте - не более 500 человек в неделю. Самолеты пока летают только в столицу - Афины.

Тем не менее, туроператоры уже начали продажи туров. Однако зимний отдых в Афинах и Аттике мало востребован у россиян. К тому же в Греции продолжают действовать карантинные ограничения, отсутствует чартерное авиасообщение. Потому пока бронирования на направлении единичные, рассказали "РГ" в компании Tez Tour.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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"Пока говорить об устойчивом спросе рано. Но уже поступает достаточно большое количество запросов от туристов и агентов для уточнения дат начала туров, авиакомпаний, отелей", - отметил генеральный директор "Музенидис Тревэл" Александр Цандекиди. Он подчеркнул, что Греция пока единственная из европейских стран массового туризма, с которой Россия возобновила авиасообщение.

Увеличение турпотока в Грецию будет в первую очередь зависеть от увеличения квоты на въезд, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Пока действует очень небольшая квота - 500 человек в неделю. Зимой она достаточна с учетом всех действующих ограничений, но в будущем было бы хорошо, если бы ее стали увеличивать.

От увеличения квоты зависит и целесообразность запуска чартеров в Грецию, отметил Горин. Что касается виз, то Греция уже в течение многих месяцев предоставляет россиянам визы, том числе туристические, заметил эксперт. 

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