Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. В Сингапур туристов не пускают, а в Грецию путешественники из России могут ехать, но пока только по 500 человек в неделю. Греция пока - единственная из европейских стран массового туризма, с которой Россия возобновила авиасообщение.

Рейсы будут выполняться на взаимной основе. Из Москвы в Афины самолеты станут летать два раза в неделю, в Сингапур - три раза в неделю. Поскольку Сингапур для туристов еще закрыт, эти рейсы нужны скорее для транзитных перелетов.

В Греции помимо соблюдения квоты все прибывающие в страну должны заполнить специальную электронную форму - Passenger Locator Form на правительственном сайте за 48 часов до поездки. Также потребуется сдать ПЦР-тест.

Туроператоры уже начали продажи туров. Но зимний отдых в Афинах и Аттике мало востребован у россиян. К тому же в Греции продолжают действовать карантинные ограничения, отсутствует чартерное авиасообщение. Поэтому бронирования на этом направлении еще единичные, рассказали "РГ" в компании Tez Tour. "Пока говорить об устойчивом спросе рано. Но уже поступает достаточно большое количество запросов от туристов и агентов для уточнения дат начала туров, авиакомпаний, отелей", - отметил генеральный директор "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди.

Увеличение турпотока в Грецию будет в первую очередь зависеть от увеличения квоты на въезд, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Ныне действующая квота - очень небольшая. Зимой она достаточна с учетом действующих ограничений, но в будущем было бы хорошо, если бы ее стали увеличивать, считает эксперт.

От увеличения квоты зависит и целесообразность запуска чартеров в Грецию, отметил Горин. Что касается виз, то Греция уже в течение многих месяцев предоставляет россиянам визы, в том числе туристические.