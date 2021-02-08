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08.02.2021 20:18
Рубрика: Экономика

Золотой запал

Россия в три раза увеличила экспорт золота
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
Поставки российского золота за границу выросли в 2020 году в три раза по сравнению с прошлым годом и составили, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 18,5 млрд долларов. Это почти 11% всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ).
Потребительский спрос на золото может начать восстанавливаться уже в 2021 году после четырехкратного падения на фоне пандемии. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Потребительский спрос на золото может начать восстанавливаться уже в 2021 году после четырехкратного падения на фоне пандемии. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Потребительский спрос на золото может начать восстанавливаться уже в 2021 году после четырехкратного падения на фоне пандемии. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

К 2030 году ННЭ должен вырасти на 70% по сравнению с итогами 2020 года - такие показатели эффективности диктует нацпроект по поддержке экспорта. Удастся ли золоту и в последующие годы показать такую же динамику, чтобы поддержать рост ННЭ, предсказать пока сложно.

Фото: iStock
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В прошлом году на рост "золотых" поставок повлияло сразу несколько факторов. С одной стороны, потребительский спрос на золото упал в четыре раза вследствие пандемии, следует из отчета Всемирного совета по золоту (WGC). Однако инвесторы так активно вкладывались в этот актив, что золото подорожало на целых 25%. Экспорт российского золота дополнительно простимулировал Банк России, приостановив с 1 апреля 2020 года внутренние закупки драгоценных металлов. Вдобавок российские власти разрешили золотодобытчикам экспортировать самостоятельно.

Будут ли эти факторы работать в следующем году, сейчас неизвестно. Эксперты полагают, что потребительский спрос на золото будет восстанавливаться, но центральные банки мира также могут возобновить закупку золота.

Сильная зависимость золота от конъюнктуры финансовых рынков и действий регулятора ставит вопрос о целесообразности его учета в структуре несырьевого неэнергетического экспорта. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве. "Золото должны исключить из методики расчета ННЭ как раз для того, чтобы избежать его искажающего влияния", - отмечают в РЭЦ. Без золота величина несырьевого неэнергетического экспорта будет меньше, но темпы будут рассчитываться более корректно.

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