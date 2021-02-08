Россияне стали больше пить шампанского, рома и джина

За прошлый год продажи маркируемого алкоголя увеличились на 1,4% до 214,3 млн дал (в 2019 году - 211,4 млн дал). Продажи напитков брожения выросли на 4,3% и составили 759,5 млн дал. (годом ранее - 728,4 млн дал), рассказал в интервью "РГ" руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Алёшин.

"Но, если сравнить с тем, сколько россияне потребляли алкоголя 10 лет назад и сейчас, я соглашусь с мнением председателя Общественного совета при Росалкогольрегулировании - митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Он говорил, что за последние 10 лет у нас прошла самая незаметная и эффективная антиалкогольная кампания в истории России. Потребление алкоголя на душу населения сократилось в два раза с критических 18-ти литров до 9. И эта тенденция сохраняется", - отметил Алёшин.

По его словам, изменилась и структура потребления - в сторону более легких спиртных напитков. Так, россияне стали больше пить игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения товара (+17,9%). Более чем на четверть выросли продажи рома, джина (+26,4) и слабоалкогольной продукции (+27,1). В сегменте пива, сидра, пуаре и медовухи рост демонстрируют три последних позиции (+10,7%). Продажи пива выросли на 4,4%.

Полную версию интервью с Игорем Алёшиным читайте в ближайших номерах "Российской газеты".