Россияне стали больше пить шампанского, рома и джина

Новости

Вышел трейлер нового диснеевского фэнтези "Райя и последний дракон" 11:14
Японская подлодка столкнулась с гражданским судном 11:06
В США 9 февраля стартует процесс второго импичмента Дональду Трампу 11:03
В России начались масштабные учения ВДВ 11:00
В Петербурге пропавшую девочку нашли в квартире 37-летнего мужчины 10:58
В Москве полиция проверила 3 тысячи школ после угроз о взрывах 10:58
Вышел трейлер "Форсажа 9" 10:50
"Новые люди" собирают идеи для программы партии 10:50
Метро Москвы получило лицензию на ремонт памятников культуры 10:44
Оперштаб: Еще 3349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:43
Москвичам к концу недели пообещали рекордные снегопады 10:29
Россия возобновила движение пассажирских поездов с Беларусью 10:17
В Кировской области ввели квоту на количество домашних кошек и собак 10:14
В Челябинске потерявших билеты детей высадили из трамвая на мороз 09:59
На Среднем Урале нашли останки зверей, живших 10 тысяч лет назад 09:57
В Сеуле на коронавирус проверят домашних кошек и собак 09:55
В Воронежской области трое детей провалились под лед 09:53
Назван гонорар Волкова за победу над Оверимом в турнире UFC 09:46
В Воронеже 170 домов остались без тепла в 20-градусный мороз 09:46
В ЮАР отложили старт вакцинации AstraZeneca из-за неэффективности 09:39
Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер 09:37
До -10 градусов воздух остынет днем в понедельник в столице 09:30
Во Владивостоке на чемпионате мира по Го сыграют "цифровые кентавры" 09:29
Ученые наметили план "уборки" орбиты Земли 09:28
В Томске разработали безопасную систему досмотра для аэропортов 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 10:55
Рубрика: Экономика

Россияне стали больше пить шампанского, рома и джина

Текст: Татьяна Карабут
За прошлый год продажи маркируемого алкоголя увеличились на 1,4% до 214,3 млн дал (в 2019 году - 211,4 млн дал). Продажи напитков брожения выросли на 4,3% и составили 759,5 млн дал. (годом ранее - 728,4 млн дал), рассказал в интервью "РГ" руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Алёшин.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Но, если сравнить с тем, сколько россияне потребляли алкоголя 10 лет назад и сейчас, я соглашусь с мнением председателя Общественного совета при Росалкогольрегулировании - митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Фото: iStock
Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19

Он говорил, что за последние 10 лет у нас прошла самая незаметная и эффективная антиалкогольная кампания в истории России. Потребление алкоголя на душу населения сократилось в два раза с критических 18-ти литров до 9. И эта тенденция сохраняется", - отметил Алёшин.

По его словам, изменилась и структура потребления - в сторону более легких спиртных напитков. Так, россияне стали больше пить игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения товара (+17,9%). Более чем на четверть выросли продажи рома, джина (+26,4) и слабоалкогольной продукции (+27,1). В сегменте пива, сидра, пуаре и медовухи рост демонстрируют три последних позиции (+10,7%). Продажи пива выросли на 4,4%.

Полную версию интервью с Игорем Алёшиным читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

Главное сегодня

Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год
Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
Россия возобновила прямые авиарейсы в Грецию и Сингапур
Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона