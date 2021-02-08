Россияне стали меньше пить крепких спиртных напитков

Пандемия не заставила россиян запивать горе спиртным. Наоборот, в прошлом году мы стали больше пить легкого алкоголя - шампанского и пива. Но рынок пивоваренной продукции еще предстоит "обелить" - прежде всего с помощью ЕГАИС. Об этом в интервью "РГ" рассказал руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.

Стали ли россияне в 2020 году пить алкоголя больше или, наоборот, меньше?

Игорь Алёшин: За прошлый год продажи маркируемого алкоголя увеличились до 214,3 млн дал (в 2019 году - 211,4 млн дал). Продажи напитков брожения составили 759,5 млн дал (годом ранее - 728,4 млн дал).

Но если сравнить с тем, сколько россияне потребляли алкоголя 10 лет назад и сейчас, соглашусь с мнением председателя Общественного совета при Росалкогольрегулировании - митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Он говорил, что за последние 10 лет у нас прошла самая незаметная и эффективная антиалкогольная кампания в истории России. Потребление алкоголя на душу населения сократилось в два раза с критических 18 литров до 9. И эта тенденция сохраняется.

Изменилась и структура потребления в сторону снижения крепости. Мы видим рост в сегменте игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения товара.

Стало ли за этот год меньше "паленого" алкоголя на рынке?

Игорь Алёшин: Конкретную цифру не назову - нет такой методики, чтобы ее определить. Но могу сказать уверенно, что доля нелегального алкоголя сокращается. Происходит это благодаря эффективной работе, которая проводится и на законодательном уровне, и на рынке.

Мы в своей работе используем ЕГАИС - систему, которая учитывает весь объем легально произведенного алкоголя и блокирует поступление нелегальной продукции в лицензированную розницу. ЕГАИС обеспечивает одновременно и госконтроль отрасли, и защиту потребителя от контрафакта. Эффективность работы этой системы подтверждается тем, что доля нелегального алкоголя в лицензированной розничной сети стремится к нулю. Это факт.

При этом, разумеется, никуда не делся контрафакт и суррогаты. Но это уже чистый криминал - черный рынок. И потребитель, приобретая такую продукцию, четко понимает ее происхождение и осознанно рискует своим здоровьем.

Сколько изъято и уничтожено нелегального алкоголя?

Игорь Алёшин: Мы ответственны за выявление и пресечение незаконной деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В 2020 году совместно с правоохранительными органами полностью ликвидировано 118 нелегальных производственных площадок. На досудебное хранение отправлено 436 единиц основного технологического оборудования, в том числе 67 линий розлива. Изъято 19,9 млн литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Уничтожено более 14,9 млн литров нелегального спирта и алкоголя. Изъято 209 единиц транспорта, перевозившего нелегальную продукцию.

Всего же с октября 2015 года, когда у нас появились эти полномочия, ликвидировано 805 нелегальных производств, демонтировано 523 линий розлива, изъято более 130 млн литров сырья и готовой продукции. Арестовано свыше 850 транспортных средств.

Как отрасль пережила год пандемии?

Игорь Алёшин: Это был сложный год и для граждан, и для экономики. Вместе с тем ситуация на алкогольном рынке оставалась стабильной в течение всего года. Алкоголь не перестали выпускать и продавать. Разве что был перерыв в работе общепита. Показатели розничных продаж практически не изменились. И в производстве также.

Произошло это во многом благодаря мерам поддержки граждан и организаций в условиях пандемии. Для алкогольной отрасли их было несколько. Были на год продлены лицензии тем производителям и оптовикам, чьи лицензии истекали в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Кроме того, отменены плановые проверки участников рынка из производственного и оптового звена, которые должны были состояться в 2020 году. Ограничено количество внеплановых проверок.

Служба смогла оперативно перестроиться на дистанционный режим работы. Таким образом проведено более 300 проверок при лицензировании, а также свыше 230 внеплановых проверок при расчетах мощностей технологического оборудования в пивной отрасли.

Решение об онлайн-продажах алкоголя отложили на неопределенный срок. Но по факту в онлайне алкоголь легко можно купить. Как вы контролируете эту торговлю?

Игорь Алёшин: Мы отслеживаем и блокируем сайты, которые пытаются торговать алкоголем в интернете. В прошлом году служба приняла более 5,6 тысячи решений о блокировке. Из них устранили нарушения владельцы более трех тысяч сайтов и свыше 2,5 тысячи ресурсов-нарушителей были заблокированы Роскомнадзором.

Было предложение установить минимальные цены на слабый алкоголь. Что решено?

Игорь Алёшин: Инициатива касалась пивоваренной продукции. Насколько мне известно, этот вопрос до сих пор обсуждается на различных экспертных площадках. И в ходе дискуссии выяснилось, что часть игроков пивного рынка поддерживает введение минцен, а другая часть выступает против.

О введении минимальных цен можно будет говорить после реализации всего комплекса мер по легализации пивоваренной отрасли. Я говорю о реестре организаций-производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также введении фиксации розничных продаж этой продукции в ЕГАИС.

Игорь Алешин говорит, что в рознице нелегального алкоголя почти нет. Фото: fsrar.gov.ru

Минфин рассчитывал уже с 2021 года распространить ЕГАИС на розничные продажи пива. Поддерживаете идею?

Игорь Алёшин: Мы однозначно поддерживаем эту идею и активно участвуем в процессе. Подготовлен законопроект, получено положительное заключение правительства. Необходимо обеспечить полную прослеживаемость производства и оборота пивоваренной продукции, распространив ЕГАИС и на розничные продажи пива. Сейчас фиксируется поступление продукции в магазин, но не факт ее продажи. Тогда как по маркированному алкоголю мы видим весь путь каждой единицы товара вплоть до реализации конечному потребителю.

Минпромторг хочет ввести маркировку для алкоголя и начать с пива. Ваше отношение к этим планам?

Игорь Алёшин: Маркировка алкоголя осуществляется довольно давно. Федеральные специальные марки наносятся на всю алкогольную продукцию крепостью свыше 9%. Это одна из основ работы системы ЕГАИС.

За последние десять лет потребление алкоголя на душу населения в России снизилось в два раза

Пилотный проект по маркировке пива уже идет. Он проводится в Татарстане. Это совместный проект Росалкогольрегулирования и властей региона. В рамках проекта маркируются кеги. Это транспортная тара, из которой потом разливается продукция, например, в небольших торговых точках или магазинах разливного пива. Оборот продукции фиксируется в ЕГАИС по аналогии с поштучным учетом. Мы видим движение каждого кега от производителя в оптовое звено и далее в розницу. В пилоте уже участвуют около 40 организаций-производителей пивоваренной продукции, которым Гознак выдал более миллиона марок. Кеги, маркированные в Татарстане, уже реализуются за пределами республики, и их оборот фиксируется в системе ЕГАИС.

Эффективность проводимого эксперимента подтверждается увеличением объемов произведенных и реализованных в рознице пива и пивных напитков. С начала эксперимента рост производства составил 23%, рост продаж - 20%.

Тем временем

Минздрав предлагает исключить из перечня спиртосодержащих лекарств препараты, которые могут использоваться в качестве заменителей алкогольной продукции. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство планирует изменить физико-химические и органолептические характеристики таких препаратов, чтобы исключить их употребление в качестве напитков. В частности, полностью исключить для их приготовления этиловый спирт. Препараты с международным непатентованным наименованием "этанол" не будут подлежать "включению в перечень независимо от соответствия остальным критериям".

Подготовила Светлана Ментюкова