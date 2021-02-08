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08.02.2021 00:02
Рубрика: Общество

Вузы открываются

8 февраля российские студенты возвращаются к очным занятиям
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Сегодня в российских вузах начинаются очные занятия. Согласно приказу минобрнауки, выход с дистанта будет проходить с учетом всех мер безопасности: маски, в вестибюлях кафе и санузлах - антисептики, при входе - контроль температуры, не реже раза в четыре часа - дезинфекция контактных поверхностей и пр. При этом все должны быть готовы сделать шаг назад и снова вернуться на дистанционный режим учебы - если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Готовы ли вузы и студенты переключиться на традиционный учебный процесс? Почти 3 месяца онлайна, дистанционная сессия...
Теперь студентам снова доступны оффлайн-активности. К примеру, ребята из Читы учатся работать в команде в коворкинг-центре. Фото: РИА Новости Теперь студентам снова доступны оффлайн-активности. К примеру, ребята из Читы учатся работать в команде в коворкинг-центре. Фото: РИА Новости
Теперь студентам снова доступны оффлайн-активности. К примеру, ребята из Читы учатся работать в команде в коворкинг-центре. Фото: РИА Новости

По словам ректора Российского нового университета, председателя Ассоциации негосударственных вузов России Владимира Зернова, сложностей быть не должно.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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- Зимняя сессия показала: у студентов хороший уровень знаний, а значит, войти в учебный ритм будет легко, - говорит Владимир Зернов. - Преподаватели отмечают: ребята стали глубже знать предмет и ориентироваться в вопросах, выходящих за рамки программы.

В РТУ МИРЭА также увидели, что за время дистанта повысилась успеваемость студентов.

- Очевидно, у студентов стало больше времени для учебы и подготовки к экзаменам и они научились приспосабливаться к особенностям дистанционной работы, - рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. - Надеюсь, с возвращением в очный режим работы позитивная тенденция сохранится, и студенты окончат этот непростой учебный год с отличными результатами.

А вот в Высшей школе экономики отложили выход из дистанта до 29 марта. И во многом это решение было связано с мнением студентов.

В "Вышке" провели опросы по факультетам: примерно половина студентов выбрала дистант еще как минимум на два месяца. Часто высказывалось мнение, что оптимальным было бы оставить лекции в дистанционном формате, для семинаров же вернуть офлайн.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

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