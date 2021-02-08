По словам ректора Российского нового университета, председателя Ассоциации негосударственных вузов России Владимира Зернова, сложностей быть не должно.
- Зимняя сессия показала: у студентов хороший уровень знаний, а значит, войти в учебный ритм будет легко, - говорит Владимир Зернов. - Преподаватели отмечают: ребята стали глубже знать предмет и ориентироваться в вопросах, выходящих за рамки программы.
В РТУ МИРЭА также увидели, что за время дистанта повысилась успеваемость студентов.
- Очевидно, у студентов стало больше времени для учебы и подготовки к экзаменам и они научились приспосабливаться к особенностям дистанционной работы, - рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. - Надеюсь, с возвращением в очный режим работы позитивная тенденция сохранится, и студенты окончат этот непростой учебный год с отличными результатами.
А вот в Высшей школе экономики отложили выход из дистанта до 29 марта. И во многом это решение было связано с мнением студентов.
В "Вышке" провели опросы по факультетам: примерно половина студентов выбрала дистант еще как минимум на два месяца. Часто высказывалось мнение, что оптимальным было бы оставить лекции в дистанционном формате, для семинаров же вернуть офлайн.