Новости

Полина Гагарина исполнит официальную песню ЧМ-2021 по фигурному катанию 12:46
Володин прокомментировал идею не допускать до выборов физлиц-иноагентов 12:43
На Алтае выплатят компенсации семьям погибших при чистке крыши 12:41
Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала при взрыве на съемках 12:39
В Москве пройдет презентация книги "Русское культурное наследие в Сербии" 12:33
Трутнев потребовал активизировать вакцинацию на Дальнем Востоке 12:31
На президента Сербии готовилось покушение 12:20
Режиссер сериала "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение Бурунова 12:15
В Великом Новгороде оператор ТКО передал долги жильцов коллекторам 12:01
Официально: сиквел "Последнего богатыря" собрал более 2 млрд рублей 12:01
Переобучение за счет нацпроекта прошли 115 тысяч россиян 12:00
Российских моряков отпустили после двухнедельного карантина в Вануату 11:47
Головин признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата Франции 11:45
Виктор Золотов поздравил научных деятелей Росгвардии с праздником 11:37
В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 11:33
Опубликован трейлер "Клариссы" - сериала-продолжения "Молчания ягнят" 11:26
В апреле в Эквадоре пройдет второй тур президентских выборов 11:26
В Петербурге из квартиры забрали львицу 11:22
Появился первый тизер нового триллера М. Найта Шьямалана "Старое" 11:20
Вышел трейлер нового диснеевского фэнтези "Райя и последний дракон" 11:14
Японская подлодка столкнулась с гражданским судном 11:06
В США 9 февраля стартует процесс второго импичмента Дональду Трампу 11:03
В России начались масштабные учения ВДВ 11:00
В Петербурге пропавшую девочку нашли в квартире 37-летнего мужчины 10:58
В Москве полиция проверила 3 тысячи школ после угроз о взрывах 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 11:47
Рубрика: В мире

Российских моряков отпустили после двухнедельного карантина в Вануату

Текст: Юрий Когалов

Трех российских моряков, совершающих кругосветное путешествие, отпустили после 14-дневного карантина в Вануату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Австралии, в сферу ответственности которого входит и Вануату.

Фото: Scimex.org
В океане у берегов Австралии нашли новые виды хищных морских губок

Как заявил капитан экипажа российской яхты Алмаз Алеев, им вернули все документы. "Мы заправились топливом, продуктами, пресной водой и сегодня выходим на Австралию. Карантин закончился, мы сдали все тесты на коронавирус. Нас отпустили", - рассказал Алеев.

По его словам, к берегам Австралии яхта должна подойти примерно через две недели. И если власти этой страны из-за коронавируса откажутся принять судно, россияне пойдут дальше и попробуют пополнить запасы в Индонезии. "Затем - Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал и Турция", - отметил Алеев.

Он подчеркнул, что цель их экспедиции - спортивная. "Мы шли хорошо, несмотря на кризис с коронавирусом", - напомнил капитан яхты. По его словам, многие страны из-за страха перед коронавирусом отказываются принимать суда. Но в Вануату россияне были вынуждены зайти, поскольку у них закончилось топливо. "По всем международным морским законам я имею право зайти в любой порт, если экипажу угрожает опасность. Такая ситуация наступила", - подчеркнул Алеев.

Несмотря на то, что экипаж российского судна два месяца провел в море, в Вануату заставили моряков посидеть на карантине.

В мире Океания Вануату Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год
Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
Россия возобновила прямые авиарейсы в Грецию и Сингапур
Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира