Российских моряков отпустили после двухнедельного карантина в Вануату

Трех российских моряков, совершающих кругосветное путешествие, отпустили после 14-дневного карантина в Вануату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Австралии, в сферу ответственности которого входит и Вануату.

Как заявил капитан экипажа российской яхты Алмаз Алеев, им вернули все документы. "Мы заправились топливом, продуктами, пресной водой и сегодня выходим на Австралию. Карантин закончился, мы сдали все тесты на коронавирус. Нас отпустили", - рассказал Алеев.

По его словам, к берегам Австралии яхта должна подойти примерно через две недели. И если власти этой страны из-за коронавируса откажутся принять судно, россияне пойдут дальше и попробуют пополнить запасы в Индонезии. "Затем - Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал и Турция", - отметил Алеев.

Он подчеркнул, что цель их экспедиции - спортивная. "Мы шли хорошо, несмотря на кризис с коронавирусом", - напомнил капитан яхты. По его словам, многие страны из-за страха перед коронавирусом отказываются принимать суда. Но в Вануату россияне были вынуждены зайти, поскольку у них закончилось топливо. "По всем международным морским законам я имею право зайти в любой порт, если экипажу угрожает опасность. Такая ситуация наступила", - подчеркнул Алеев.

Несмотря на то, что экипаж российского судна два месяца провел в море, в Вануату заставили моряков посидеть на карантине.