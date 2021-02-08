Росстат зафиксировал резкий рост рождаемости в декабре

Новости

РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки 16:39
Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов 16:35
Путин поручил подготовить госпрограмму научно-технологического развития 16:27
В Подмосковье снят запрет на посещение ночных клубов 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 18:24
Рубрика: Общество

Росстат зафиксировал резкий рост рождаемости в декабре

Текст: Михаил Загайнов
Уровень рождаемости в России в декабре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го вырос сразу на 9%. При этом в целом за год этот показатель снизился на 3,3%.
Фото: Макс Ветров / РИА Новости Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Рост рождаемости в конце года связан с государственными мерами поддержки - в январе 2020 года президент РФ объявил о выплатах материнского капитала после рождения первого ребенка, считает заведующая научной лабораторией "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. При этом о взаимосвязи декабрьского "бэби-бума" с режимом самоизоляции говорить пока рано.

Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России

"Ограничения были введены в конце марта - начале апреля, потому какие-то выводы можно будет делать в январе-феврале", - заявила эксперт.

Согласно данным Росстата, в декабре рождаемость выросла в 71 регионе. Максимальный коэффициент рождаемости (число родившихся на тысячу населения) зафиксирован в Чечне - 20,2. На втором месте - Тыва (20), на третьем - Ингушетия (16,6).

Наибольшее снижение рождаемости в декабре зафиксировано в Московской области: там родилось 6405 детей, тогда как в декабре 2019-го - 6502 ребенка. При этом в целом по году Подмосковье лидирует по приросту числа родившихся.

Всего в 2020 году рождаемость сократилась в 73 регионах, выросла - в 12. Максимальное снижение Росстат отметил в Москве и Санкт-Петербурге.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Материнский капитал

Главное сегодня

Захарова прокомментировала отказ Зеленского использовать "Спутник V"
Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в РФ
Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно