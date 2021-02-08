Росстат зафиксировал резкий рост рождаемости в декабре

Уровень рождаемости в России в декабре 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го вырос сразу на 9%. При этом в целом за год этот показатель снизился на 3,3%.

Рост рождаемости в конце года связан с государственными мерами поддержки - в январе 2020 года президент РФ объявил о выплатах материнского капитала после рождения первого ребенка, считает заведующая научной лабораторией "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. При этом о взаимосвязи декабрьского "бэби-бума" с режимом самоизоляции говорить пока рано.

"Ограничения были введены в конце марта - начале апреля, потому какие-то выводы можно будет делать в январе-феврале", - заявила эксперт.

Согласно данным Росстата, в декабре рождаемость выросла в 71 регионе. Максимальный коэффициент рождаемости (число родившихся на тысячу населения) зафиксирован в Чечне - 20,2. На втором месте - Тыва (20), на третьем - Ингушетия (16,6).

Наибольшее снижение рождаемости в декабре зафиксировано в Московской области: там родилось 6405 детей, тогда как в декабре 2019-го - 6502 ребенка. При этом в целом по году Подмосковье лидирует по приросту числа родившихся.

Всего в 2020 году рождаемость сократилась в 73 регионах, выросла - в 12. Максимальное снижение Росстат отметил в Москве и Санкт-Петербурге.