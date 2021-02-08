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08.02.2021 18:48
Рубрика: Общество

РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане

Текст: Владимир Емельяненко

Сооружение нового храма Русской православной церкви началось в Узбекистане - в городе Нукусе на северо-западе этой среднеазиатской страны, сообщает официальный сайт РПЦ.

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Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий заложил закладной камень в основание будущей церкви в честь Святого Пантелеимона. Поблагодарив власти Узбекистана за помощь и поддержку, митрополит Викентий заявил, что новый храм станет подарком православной общине Узбекистана, и к 150-летию образования епархии, которое отмечается в 2022 году.

Православный приход в Нукусе был зарегистрирован 9 июня 2003 года. Все эти годы богослужения совершались в молитвенном доме. На церемонии присутствовали представители местных органов власти, духовенство Бухарского благочиния, православные верующие.

Справка "РГ"

Русская православная церковь в Узбекистане - вторая по числу верующих конфессия в стране. Всего в Узбекистане 38 православных храмов, есть женские и мужские монастыри, работает Ташкентская духовная семинария, где обучаются семинаристы из стран Средней Азии.

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