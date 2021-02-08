Рыбопромышленникам упростят получение инвестквот

Минсельхоз предложил смягчить условия распределения инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов. Проект постановления об этом вынесен на публичное обсуждение.

В частности, предлагается допускать рыбопромышленников до распределения инвестквот на следующий год, если к 1 сентября техническая готовность судна превысила 90% готовности и начаты пуско-наладочные работы. Но ввести в эксплуатацию судно и получить положительное заключение комиссии нужно не позднее 1 марта следующего года. По действующим правилам судно должно быть готово полностью к 1 октября - только в этом случае рыбопромышленники могут претендовать на квоты.

Кроме того, изменениями предусмотрена возможность снижения суммы банковской гарантии - если техническая готовность судна составляет не менее 80%, а классификационное общество приняло не менее 70% построечных удостоверений.

Изменения позволят снизить риски срыва графиков строительства и ввода в эксплуатацию судов рыбопромыслового флота, построенных на российских судостроительных верфях в рамках программы инвестквот, говорится в пояснительной записке к проекту.

На заседании правительственной комиссии 4 февраля глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказывал, что на сегодняшний день заключено 77 договоров на закрепление инвестквот с общим объемом инвестиций около 192 млрд рублей. Из них 53 договора заключены на предоставление квот под строительство рыбопромысловых судов и 24 договора, предполагающих строительство новых рыбоперерабатывающих заводов общей стоимостью 21 млрд рублей. Введены в эксплуатацию пять судов рыбопромыслового флота, на стадии строительства на верфях находятся еще 26. Закладка остальных 22 судов в рамках программы должна произойти до конца 2023 года. Построены девять заводов на Дальнем Востоке и 10 - на Северном бассейне.