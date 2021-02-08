Каждый рок-музыкант, сочиняющий в России песни, старается быть хорошим поэтом. Неудивительно: культура стиха у нас традиционно высока и почитаема. Только у нас рокеры любят писать музыку на стихи поэтов-классиков. Иосифа Бродского, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Александра Пушкина. Таких много: Земфира, "Сплин", Светлана Сурганова, Баста, "Монгол Шуудан", "Мегаполис", "Ночные снайперы" - всех не перечислишь. Такого нет ни в одной стране мира: ни в Великобритании, ни в Германии, ни в США… Может и поэтому лидер группы "Чиж и компания" Сергей Чиграков примеривался к своей новой пластинке "Передай другому" без малого восемь лет. Больше чем кто-нибудь из звезд.

В эту субботу музыкант отмечал свой день рождения, а попутно - выход альбома, идею которого ему подсказал земляк - гитарист Павел Пиковский из Нижнего Новгорода (сам Чиж родом из соседнего Дзержинска). Вместе они отбирали из стихов Сергея Чигракова те, что о дружбе, любви и умении противостоять житейским невзгодам. В итоге получился очень душевный, в основном блюзовый и балладный альбом. Часто не только о любви, а о нашем времени - наблюдательный и мудрый.

Есть и совсем необычные треки, например, "Пластинка" - фактически декламация стихов под атмосферный эмбиент. Но в основном это старый добрый Чиж, только без группы, зато в компании друзей, которые тоже приняли участие в записи, - Евгений Маргулис, Владимир Кристовский, Борис Рубекин из "Аквариума", Олег Митяев. Но главное в альбоме - это все-таки стихи Сергея Чигракова, далекие от его прежней самоиронии, лиризма и эпикурейства.

В новых опусах его тревожат сохранение исторического облика городов, отношения детей и родителей, социальные темы, поиски своего места в жизни. Другие уже решались на сложную, глубокую поэзию, характерную для русского рока. Теперь это сделал и Чиж: вместе с Пиковским он восемь лет отбирал материал для этого диска. Некоторые стихи на новом альбоме он прочитал уже без музыки... И пообещал, что скоро выйдет диск "Чижа и компании". Любители его очень ждут.