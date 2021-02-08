"Северный поток-2" в водах Дании планируют достроить до конца апреля

Строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании планируют завершить до конца апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на обновленное уведомление компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG на сайте Датского агентства по мореплаванию.

В документе также указывается, что в стройке будут участвовать трубоукладочная баржа "Фортуна" и вспомогательные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман".

В Nord Stream 2 на запрос "Российской газеты" не подтвердили и не опровергли информацию о сроках достройки датского участка. "Мы своевременно сообщим о дальнейших шагах", - сказали в пресс-службе Nord Stream 2.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" начала работы по возобновлению строительства газопровода в водах Дании 24 января. "Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. Скорость укладки труб баржей "Фортуна" не превышает 1 км в сутки, а до конца апреля осталось 84 дня. Поэтому, вероятнее всего, в уведомлении, опубликованном на сайте Датского агентства по мореплаванию, речь идет о завершении лишь части работ в исключительной экономической зоне Дании.