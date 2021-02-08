Снегопад парализовал движение транспорта в Нидерландах

Снегопад и сильный ветер, обрушившиеся на Нидерладны, спровоцировали в воскресенье транспортный коллапс. В стране перестали ходить поезда, во многих городах полностью или частично была приостановлена работа автобусов и трамваев.

По данным компании "Нидерландские железные дороги", пути оказались занесены снегом. В понедельник перевозчик надеется частично возобновить движение поездов, пишет ТАСС. Некоторые региональные операторы продолжают осуществлять железнодорожные перевозки. В Амстердаме из-за непогоды были остановлены автобусы и трамваи. С перебоями общественный транспорт работает в Гааге и Роттердаме. Гололед на многих трассах стал причиной дорожно-транспортных происшествий.

Голландский королевский метеорологический институт объявил в стране из-за метели наивысший, красный уровень погодной опасности. Ранее красный уровень погодной опасности объявляли по всей стране из-за гололеда в феврале 2012 года, а последний подобный снегопад фиксировался в Нидерландах в январе 2010 года.

По прогнозам метеорологов, снег к понедельнику прекратится, однако минусовая температура продержится всю неделю.