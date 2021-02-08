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08.02.2021,  
18:15
Текст:  Алексей Моисеев

Советское буксируемое орудие М-46 успешно модернизировали в Индии

Модернизированная в Индии пушка М-46, получившая обозначение SHARANG, успешно завершила огневые испытания на надежность.
Фото: Krishna Chaitanya Velaga / wikipedia.org Фото: Krishna Chaitanya Velaga / wikipedia.org
Фото: Krishna Chaitanya Velaga / wikipedia.org

Как сообщает издание frontierindia.com, проверка артсистемы проводилась на полигоне в штате Раджастан. Изменения заключаются в замене 130-мм ствола на новый - 155-мм. Появились также усовершенствованные прицельные приспособления и досылатель.

В материале подчеркивается, что разработка является полностью местной и теперь поражает цели на дистанциях до 39000 метров. Напомним, что ранее максимальная дальность стрельбы составляла 27490 метров.

Первые поставки артиллерийских орудий SHARANG начались в минувшем году.

Заказ на модернизацию был получен в 2018 году, в конкурсе кроме Ordnance Factory Board принимали участие и другие индийские производители, которые в свою очередь сотрудничали с сербскими и израильскими компаниями, имеющими опыт в доработке советских орудий.

Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org
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Предполагается, что модернизация коснется трех сотен М-46 из более чем 1000 поставленных Советским Союзом пушек.

В настоящее время "сорок шестые" продолжают находиться на вооружении почти двух десятков стран мира. Они активно задействованы в ходе военных конфликтов в Ливии и Сирии. В армии последнего государства существуют самоходные варианты, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе длительной эксплуатации.

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