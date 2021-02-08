Отмечено стремительное распространение британского штамма COVID-19 в США

В США быстро распространяется британский штамм коронавируса, выявленный еще осенью прошлого года. Больше всего случаев заболевания выявлено во Флориде. Причем, скорость его распространения на 35-45 процентов опережает показатели других мутаций заболевания.

По информации ученых, британский штамм COVID-19 может быть до 70 процентов более заразен, чем известные до с их пор генетические варианты вируса, а смертность от него выше на 30 процентов.

Ученые призывают правительство США принять быстрые и решительные меры по борьбе со штаммом. При таком высоком уровне распространения вирус будет мутировать, реагируя на различные методы лечения. Поэтому необходима массовая вакцинации населения. Также необходимо продолжать носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию.