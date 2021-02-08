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08.02.2021 18:12
Рубрика: В мире

Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея"

Текст: Юрий Когалов

Суд в Нидерландах, где слушается дело о крушении в 2014 году на востоке Украины лайнера Boeing 777, совершавшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, постановил приобщить к делу отчеты концерна "Алмаз-Антей", подготовленные еще в 2015-2016 годах. Речь идет о документах, в которых сравниваются повреждения самолета с результатами полевых испытаний с применением ракеты, которой, по версии следствия, мог быть сбит Boeing 777. Как отмечает ТАСС, добавить их просили адвокаты одного из обвиняемых.

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По словам судьи Хендрика Стинхейса, гособвинение не возражает против этого шага, прокуратуре поручено добавить эти отчеты к делам четырех обвиняемых.

Это уже не первый пакет документов, представленных "Алмаз-Антеем" в рамках расследования и приобщенных к делу. В июле 2020 года суд принял во внимание отчеты экспертов концерна о зоне возможного запуска ЗРК "Бук".

Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, несмотря на то, что у них не было возможности сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа пытается возложить ответственность на Россию, проигнорировав представленные Москвой факты, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала украинской стороне. При этом саму Россию к расследованию не допускают, на что неоднократно обращали внимание в МИД РФ.

Российская сторона также не раз отмечала, что Совместная следственная группа, занимающаяся расследованием катастрофы, так и не изучила по-настоящему роль Украины в этой трагедии.

В мире Европа Нидерланды Крушение Boeing под Донецком

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