Первый кассационный суд общей юрисдикции в специальном обзоре судебной практики разъяснил, как наказывать за демонстрацию нацистской символики.

Принципиальный момент: фильмы о войне, фотографии из музеев, учебные пособия и прочее под статью не попадают. Поэтому теоретически за фото, скажем, из сериала "Диверсант" ничего не грозит. На практике СМИ, публикуя на днях фото актера, сыгравшего там немецкого солдата, старательно замазали нацистскую символику. Понять коллег можно: а что если кому-то из правоохранителей захочется улучшить отчетность на ниве борьбы с "нацизмом"? Между тем изначально у законодателей были благие намерения. Никто не хотел доводить ситуацию до абсурда, чтобы даже Штирлицу пришлось появляться на экране исключительно в штатском. Иначе - замажут.

Впервые высокая судебная инстанция дала развернутые пояснения, как нужно подходить к таким делам.

"Следует отметить, что показ документальных (в том числе военной кинохроники) и художественных фильмов, иллюстрации книг, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и т.п., допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне, не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП ", подчеркивается в обзоре.

Суд обратил внимание, что, рассматривая подобные дела, надо учитывать, в частности, "форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, данные о его личности и др".

Иными словами, сам факт, что где-то промелькнула свастика, не говорит о том, что человека надо наказывать. Прежде стоит разобраться, что он хотел этим выразить. Например, один из жителей Саратова на своей странице в "ВКонтакте" разместил изображение, на котором слева расположена карта Европы в период нацистской Германии, содержащая изображение свастики, а справа - карта современной Европы, содержащая атрибутику Евросоюза. На обеих картах отдельным цветом выделена Швейцария.

Мужчина пояснил, что не имел цели пропаганды либо публичной демонстрации нацистской символики. А картинку разместил в своем фотоальбоме потому, что посчитал интересным позицию Швейцарии, которая, как следовало из изображения, занимала нейтралитет как в период нацистской Германии, так и в период Евросоюза.

Судебный эксперт также согласился с тем, что картинка несет скорее ознакомительное, чем пропагандистское содержание. В итоге суд дело прекратил.

Смягчение правил не означает терпимость к нацистским атрибутам. Их пропаганда запрещена

Как напоминает член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, весной прошлого года глава государства подписал закон, который при определенных обстоятельствах освобождает от административной ответственности за использование нацистской и экстремистской символики и атрибутики. Речь как раз об использовании запретных символов в художественных произведениях или учебных материалах, при условии, что никакой пропаганды бесчеловечных идей действительно нет.

"Таким образом, законодатель сделал все, чтобы историки, режиссеры, организаторы выставок и музеев военной техники, где представлены боевые машины фашистов, не оказались вне закона", - говорит она.

Теперь важно, чтобы суды выстраивали правильную практику, и здесь большую роль играют правовые позиции вышестоящих инстанций. Но смягчение правил не означает терпимости к нацистским атрибутам. Если кто-то будет использовать нацистские знаки или экстремистские символы для "украшения" своих страниц, то последует наказание. Для граждан предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

"Нацистской атрибутикой и символикой являются атрибутика и символика, которые использовались организациями, признанными Нюрнбергским международным военным трибуналом преступными. К таковым относят, в частности, знамена, значки, атрибуты униформы, приветственные жесты и пароли, свастику, а также их воспроизведение в любой форме, - пояснил Первый кассационный суд. - Демонстрацией нацистской символики признается ее публичное выставление, показ, ношение, вывешивание, изображение, воспроизведение на страницах печатных изданий или в фото-, кино- и видеоматериалах, тиражирование и другие действия, делающие ее восприятие доступным".

Член Башкортостанского реготделения АЮР Евгений Гусев рассказывает, что раньше достаточно подробно объяснял всем интересующимся, что можно, чего нельзя делать в Сети, но сегодня стал отвечать гораздо проще. "Все те действия или высказывания, которые образованный, интеллигентный, воспитанный и порядочный человек не позволит себе в обычной жизни, также не допустимы и в интернете", - говорит он.