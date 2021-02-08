Теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

Седьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, где ей предстоит встреча с россиянкой Дарьей Касаткиной.

В первом раунде соперницей Соболенко стала Виктория Кужмова из Словакии. В стартовом сете белоруска не испытала никаких проблем, выиграв его всухую - 6:0.

Во второй партии словачка оказала более упорное сопротивление. Но все же класс Соболенко оказался выше и она довела встречу до победы - 6:4.

Во втором круге теннисистка из Беларуси встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Российско-белорусское противостояние ожидается и у мужчин. Егор Герасимов из Беларуси в стартовом матче в четырех сетах переиграл француза Бенуа Пэра - 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Следующим соперником белоруса будет Аслан Карацев.