Трутнев потребовал активизировать вакцинацию на Дальнем Востоке

В целом ситуация и на Дальнем Востоке, и в Приморье улучшается, заявил в ходе рабочей поездки в Приморский край заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- В крае темп прироста заболевших составляет 0,5%. Это чуть выше, чем средние показатели по Дальневосточному федеральному округу (0,4%). В регионе есть достаточное количество койко-мест (118% от норматива), загрузка их составляет около 11% процентов. Важно, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно, - подчеркнул на совещании Юрий Трутнев.

О ситуации в регионе доложила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко. В регионе выявлено заболевание COVID-19 у 37,9 тыс. человек (выздоровели 29,6 тыс. человек, скончались 569 человек). На стационарном лечении находится 657 пациентов с установленным диагнозом. Койки, оснащенные аппаратами ИВЛ, загружены на 10,66%. В резерве находятся 1592 койко-места. На амбулаторном лечении находится 6118 человек. Время ожидания врача при вызове на дом пациентом с подозрением на COVID-19 составляет до восьми часов, при неотложных состояниях - в течение двух часов.

На совещании также обсуждалось обеспеченность региона лекарственными средствами и препаратами, для чего региону было предоставлено более 110 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, а из регионального бюджета дополнительно было выделено 143 млн рублей.

Юрий Трутнев обратил особое внимание руководства региона на необходимость максимально возможного охвата населения вакцинированием. "В среднем мы можем прививать до 1,5 тыс. населения в день, один пункт - до 50 человек. На сегодня более 15 тыс. человек уже провакцинировано - это половина доз от переданных ранее. Мы в плановом порядке до прихода следующей партии закончим вакцинацию и с приходом очередной, которую ожидаем в середине февраля, продолжим эту работу. Конечно, нужно наращивать темпы, за счет созданной системы в муниципалитетах планируем это сделать", - заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.