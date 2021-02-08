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8 февраля 2021 г.

Указ губернатора Тульской области от 8 февраля 2021 года № 11 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 08.02.2021, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.1. Запретить на территории Тульской области по 25 февраля 2021 года проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, а также массовых деловых мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме.

В целях настоящего указа под массовым деловым мероприятием понимается организованное мероприятие с численностью одновременного участия более 20 человек.

Действие указанных запретов не распространяется на мероприятия и виды деятельности, осуществление которых возобновлено подпунктами 4 и 7 пункта 5, пунктом 5.1 и пунктом 11 настоящего Указа.

Запретить в период с 02.00 до 07.00:

оказание услуг организациями общественного питания, за исключением дистанционной торговли и самовывоза;

деятельность бильярдных, боулингов, ночных клубов, баров, дискотек и караоке-клубов.";

2) в подпункте 1.4 пункта 1 указа текст "11 февраля" заменить текстом "25 февраля";

3) абзац 1 подпункта 2.1 пункта 2 указа после текста "с 29 января по 11 февраля 2021 года," дополнить текстом "с 12 февраля по 25 февраля 2021 года,";

4) дополнить указ пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Возобновить оказание услуг бильярдными и боулингами, за исключением проведения развлекательных мероприятий.".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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