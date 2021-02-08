Ученый назвал условия появления в России третьей волны COVID-19

На протяжении последних дней в России количество новых случаев заболевания коронавирусом стабилизировалось. Тогда как в Западной Европе заговорили о начале третьей волны COVID-19.

- В предыдущие периоды эпидемии у нас не было столь строгих карантинов, как на Западе. Поэтому переболело большее количество населения, особенно в Москве и Питере. И сейчас иммунная прослойка оказалась выше, чем в странах Европы. Эта прослойка наряду с сохраняющимися противоэпидемическими мерами и дает вклад в стабилизацию ситуации, - объяснил KP.RU доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

На ситуации в России сказался ряд факторов. Кроме "наработки" иммунной прослойки среди людей, ведущих активный образ жизни, в стране продолжают проводиться противоэпидемические мероприятия: сохранен масочный режим, ограничения для непривитых граждан с хроническими заболеваниями и старшего возраста.

- Но еще раз подчеркну: если мы совсем расслабимся, перестанем соблюдать масочный режим, будем отказываться от вакцинации, то вероятность третьей волны в России будет выше, - отметил ученый.