Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. N 71 "Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением федеральных органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти"

В целях совершенствования регулирования вопросов, связанных с упразднением федеральных органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением федеральных органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти.

2. Правительству Российской Федерации в 9-месячный срок обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов, предусмотренных Положением, утвержденным настоящим Указом.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Положение о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением федеральных органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти

1. Настоящим Положением регулируются некоторые вопросы, связанные с упразднением федеральных органов исполнительной власти (далее - федеральные органы) и принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов.

2. Упразднение федерального органа осуществляется в соответствии с указом Президента Российской Федерации.

3. Федеральный орган считается упраздненным со дня вступления в силу указа Президента Российской Федерации об упразднении федерального органа (далее - указ об упразднении федерального органа) либо с иной даты, предусмотренной данным указом.

4. Упразднение федерального органа влечет за собой:

а) передачу государственных функций и полномочий упраздняемого федерального органа иному федеральному органу (федеральным органам) или организации (организациям), которая наделена правом осуществлять от имени Российской Федерации отдельные государственные функции и полномочия в установленной сфере деятельности, за исключением случая, если в соответствии с указом об упразднении федерального органа осуществление функций и полномочий упраздняемого федерального органа прекращается;

б) ликвидацию федерального органа в качестве юридического лица (далее - ликвидация федерального органа) в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

5. Федеральный орган, которому передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа, определяется указом об упразднении федерального органа.

6. Непрерывность осуществления передаваемых государственных функций и полномочий упраздняемого федерального органа обеспечивается федеральным органом, которому передаются эти функции и полномочия.

7. Федеральный орган, которому передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа, осуществляет их с даты упразднения федерального органа.

8. Условия передачи государственных функций и полномочий упраздняемого федерального органа, условия изменения структуры федерального органа, которому передаются эти функции и полномочия, условия перераспределения его штатной численности, условия перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете упраздняемому федеральному органу, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

9. Федеральным органом, ответственным за проведение ликвидационных процедур в связи с упразднением федерального органа (далее - ликвидационные процедуры), является федеральный орган, которому передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа.

10. В случае если государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа передаются нескольким федеральным органам или осуществление этих функций и полномочий прекращается, федеральный орган, ответственный за проведение ликвидационных процедур, определяется Правительством Российской Федерации.

11. Срок завершения ликвидационных процедур устанавливается Правительством Российской Федерации.

12. Датой ликвидации федерального органа является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его ликвидации.

13. Финансовое обеспечение ликвидационных процедур осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете упраздняемому федеральному органу и федеральному органу, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансового обеспечения государственной службы.

14. Условия проведения ликвидационных процедур и типовой перечень таких процедур утверждаются Правительством Российской Федерации.

15. Организации, подведомственные упраздняемому федеральному органу, передаются в ведение федерального органа, которому передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа, либо по решению Правительства Российской Федерации в ведение иного федерального органа. Перечни этих организаций утверждаются Правительством Российской Федерации.

16. Порядок и сроки передачи организаций, подведомственных упраздняемому федеральному органу, в ведение федеральных органов, указанных в пункте 15 настоящего Положения, определяются Правительством Российской Федерации.

17. Типовой перечень мероприятий по передаче федеральному органу, которому передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа, имущества упраздняемого федерального органа утверждается Правительством Российской Федерации.

18. При ликвидации федерального органа назначается ликвидационная комиссия федерального органа (далее - ликвидационная комиссия).

19. Порядок назначения и функционирования ликвидационной комиссии определяется Правительством Российской Федерации.

20. В состав ликвидационной комиссии входят государственные гражданские служащие и работники упраздняемого федерального органа, а также государственные гражданские служащие и работники федерального органа, которому передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа. В состав ликвидационной комиссии по решению Правительства Российской Федерации могут входить представители других федеральных государственных органов и иные лица.

21. Председатель ликвидационной комиссии назначается Правительством Российской Федерации из числа государственных гражданских служащих и работников упраздняемого федерального органа.

22. На время работы ликвидационной комиссии за председателем, членами ликвидационной комиссии сохраняется правовое положение (статус) государственных гражданских служащих и работников федеральных органов, а также денежное содержание и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации для таких государственных гражданских служащих и работников. На председателя, членов ликвидационной комиссии распространяются требования, ограничения и запреты, предусмотренные в отношении государственных гражданских служащих и работников федеральных органов законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции и иными нормативными правовыми актами.

23. Решение о премировании (материальном стимулировании) председателя ликвидационной комиссии принимается Правительством Российской Федерации.

24. Решения о премировании (материальном стимулировании) членов ликвидационной комиссии принимаются председателем ликвидационной комиссии.

25. Ликвидационная комиссия обеспечивает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, передачу финансовых, нефинансовых активов и обязательств упраздняемого федерального органа федеральному органу, которому передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 26 настоящего Положения.

26. Правительство Российской Федерации вправе принять решение, в соответствии с которым финансовые активы упраздняемого федерального органа и обязательства в отношении закрепленного за ним имущества не подлежат передаче федеральному органу, которому передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального органа. В этом случае указанные финансовые активы и обязательства передаются федеральному органу, осуществляющему функции по управлению федеральным имуществом, составляющим государственную казну Российской Федерации.

27. Во время проведения ликвидационных процедур ликвидационная комиссия обеспечивает размещение общедоступной информации о деятельности упраздняемого федерального органа в форме открытых данных на официальном сайте этого федерального органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

28. Указом об упразднении федерального органа может быть предусмотрено иное регулирование вопросов, связанных с его упразднением, чем предусмотренное настоящим Положением.

29. Положения пунктов 2, 3, 5 - 8, 15 - 17 и 28 настоящего Положения применяются к правоотношениям, возникающим в связи с принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов (без упразднения федеральных органов).

30. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, предусмотренные пунктами 8, 13, 14, 16, 17 и 19 настоящего Положения, применяются к правоотношениям, возникающим в связи с упразднением федеральных органов или принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов после издания соответствующих нормативных правовых актов.