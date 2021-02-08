Ушел из жизни патриарх отечественной фотографии Николай Рахманов

Николай Николаевич Рахманов (1932-2021) был старейшим журналистом-фотографом.

Выросший в семье композитора, дирижера и театральной актрисы, Николай Рахманов-младший мечтал о кинематографе. Как и его отец, он был страстным фотолюбителем. Первой фотокамерой, которую сын выпросил у отца, был простенький "Брауни-Кодак" 6×6 образца 1905 года. Потому, потерпев неудачу на экзаменах во ВГИКе, он пошел учеником фотокорреспондента в Фотохронику ТАСС. Урок бильдредактора Петра Клячко врезался ему в память: "Запомни, друг мой, снимают не фотоаппаратом, снимают головой и сердцем!"

После Фотохроники ТАСС Николай Рахманов работал в "Известиях", "Неделе", журналах "Радио и телевидение", "Журналист". Запоминающимися обложками и точными умными фотографиями на своих страницах журналы во многом были обязаны именно Рахманову. Николай Николаевич был одним из инициаторов возобновления выхода журнала "Советское фото". До закрытия журнала он оставался не только активным автором, но и членом редколлегии.

Рахманов возглавлял фотосекциию Московского отделения СЖ СССР , был членом фотосекции Союза журналистов СССР. Десятки талантливых фотожурналистов были открыты им, рекомендованы к приему в СЖ, и некоторые из них и поныне продолжают работу.

В 1970-е выходят первые фотоальбомы Рахманова. В 1972 году его альбом "Москва" издательства "Планета" получает "Гран-при" и Золотую медаль на международном конкурсе "Самая красивая книга мира" в Лейпциге. За 15 лет этот альбом переиздавали 11 раз. Альбом "Сокровища Московского Кремля" (1982-1984), изданный в Швейцарии, получил международный приз "Самая красивая книга Швейцарии" и Диплом, приз фирмы "Кодак". Альбом был издан на всех европейских языках, в 1986-м переиздан на японском. За 65 лет работы он создал свыше 90 фотоальбомов, последний из которых вышел в прошлом году.

Фотоальбом Рахманова "Сокровища Московского Кремля" издан на всех европейских языках

До самых последних дней он продолжал снимать Москву. Москва не единственная тема его альбомов, но все же значительная часть его фотографий посвящена именно Москве и Кремлю, его музеям. Эти работы - высокий образец фотографического искусства, исполненный с глубокой любовью, теплом и неповторимым обаянием почерка мастера. Писатель Юрий Нагибин и композитор Родион Щедрин высоко ценили мастерство Рахманова.

Единственный из россиян Николай Рахманов был посвящен в австрийские рыцари и награжден серебряным орденом замка Lokhen Hause за неоценимый (безвозмездный!) вклад в дело популяризации замков, крепостей и архитектурного наследия Австрии. Он стал двадцатым иностранцем, получившим эту награду наряду с такими политическими деятелями, как канцлер ФРГ Г. Шредер и президент ЮАР Н. Мандела.

А я иду, шагаю по Москве... На улице Горького (еще не Тверской) 1967 год. Фото: Николай Рахманов / ТАСС

Отпевание Николая Николаевича Рахманова пройдет в Храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище 11 февраля в 11 часов. Похоронен фотограф будет на Троекуровском кладбище.