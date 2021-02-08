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08.02.2021 15:53
Рубрика: Общество

В 63 регионах открылись выставки о преступлениях нацистов в годы войны

Текст: Владимир Емельяненко
В Следственном Комитете России в Москве открыта выставка архивов, которые рассказывают о геноциде против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Подобные выставки, содержащие фотографии и документы, которые свидетельствуют о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны против мирного населения на оккупированных территориях СССР, открылись в 63 регионах страны.

Об том сообщила руководитель "Поискового движения России" Елена Цунаева на открытии одной из таких экспозиций в здании Следственного комитета РФ.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Елена Цунаева подчеркнула, что выставки, открываемые по всей стране, являются результатом работы авторского коллектива, который создает сборник исторических документов и свидетельств "Без срока давности". Цунаева особо акцентировала внимание на том, что, помимо выявления и публикации документов, "важно представить эти результаты как можно большему количеству людей".

По словам главы "Поискового движения России", в ходе работы над сборником документов, было найдено около 7 тысяч документов в 47 региональных и трех федеральных архивах. "Каждый документ - это свидетельство, которое говорит о тех преступлениях, геноциде советского народа, который предпринимали нацисты", - добавила Елена Цунаева.

Лишь небольшая часть из собранных документов представлена на 63 выставках. Все документы, как представленные на выставках, так и не дошедшие до них, легли в основу доказательств "Поискового движения России" о том, что против мирного советского народа в годы оккупации - 1941-144 годов, был совершен массовый геноцид.

Найденные документы и материалы поисковики передали в СК России.

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