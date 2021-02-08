В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной

Жителям Альбиона, которые захотят отдохнуть за границей и вакцинируются от коронавируса, скорее всего придется доплачивать за подтверждающую наличие прививки справку. Как пишет газета Daily Mail, цена за такой документ может быть от 15 до 30 фунтов (примерно 1 500 и 3 000 рублей).

Все дело в том, что многие излюбленные британцами курортные страны, в частности Испания, подумывают об отмене обязательного карантина для привитых отдыхающих. Однако власти Соединенного Королевства не намерены выдавать "ковид-паспорта" тем, кто решится на вакцинацию, так как считают такие документы "дискриминационной" политикой. "Я думаю, что правильным будет сделать так, чтобы люди приходили на вакцинацию, потому что захотели это сделать, а не потому что к этому как-то обязывает получение паспорта", - заявил британский министр по вакцинам Надхим Захави. По его словам, если кто-то собрался в одну из тех стран, где разрешат не сидеть на самоизоляции при наличии прививки, то за подтверждающим вакцинацию документом можно обратиться к местным терапевтам. Но так как выдача таких справок не входит в их обязанности по трудовому договору с Национальной службой здравоохранения, то каждый из них может выставить свою цену за подобную бумагу - примерно от 15 до 30 фунтов, посчитали журналисты.

Ввиду отказа властей от системы "ковид-паспортов", доктор Ричард Вотри, председатель комитета терапевтов Британской ассоциации врачей, уже призвал их сделать все возможное, чтобы избавить медиков, и без того едва справляющихся с уже существующей нагрузкой, от лишней бюрократии. "Было бы намного лучше, если бы у всех пациентов был легкий доступ к их истории вакцинации в электронном виде, чтобы они могли предоставить доказательства этого (наличия прививки - прим. "РГ") без необходимости запрашивать справку у врача", - заявил Вотри.

Напомним, что ранее власти Сейшельских Островов заявили об открытии своих границ для вакцинированных путешественников. Их примеру намерен последовать и Кипр. Испания и Греция в свою очередь выразили поддержку подобной стратегии и призвали убрать всякие ограничения на перемещение для тех, кто привился от коронавируса.