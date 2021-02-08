В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях

В Японии придумали, как проверить поверхности предметов на наличие коронавируса. Как пишет РИА Новости, тестовые наборы для анализа создала компания Shimadzu.

Как отмечается в распространенном разработчиком заявлении, обычно из-за малой концентрации вируса на поверхностях довольно сложно собрать с помощью ватной палочки образец, пригодный для ПЦР-теста. Но японцам удалось решить эту проблему. В представленном ими наборе находится концентрат и реагент. При их использовании достаточно протереть поверхность предмета ватной палочкой и поместить ее жидкость. Этот способ, как утверждается, позволяет определить наличие вируса с помощью ПЦР-теста примерно за 100 минут.

Таким образом можно проверить поверхности ручек дверей, клавиатуру компьютера и другие приборы. Концентрата и реагента хватит примерно на 100 тестов. Как ожидается, стоимость такого набора составит 275 тысяч иен (2,6 тысячи долларов).