В ЮАР отложили старт вакцинации AstraZeneca из-за неэффективности

Власти ЮАР решили отложить начало использования вакцины, разработанной AstraZeneca, из-за сообщений о ее низкой эффективности против южноафриканского штамма. Как заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе, необходимо дать экспертам время разобраться в ситуации.

"Вакцина AstraZeneca у нас останется... до тех пор, пока ученые не дадут нам четко понять, что мы должны делать", - цитирует министра Independent Online. По его словам, 1,5 миллиона доз вакцин AstraZeneca, полученных ЮАР, срок годности которых истекает в апреле, будут храниться до тех пор, пока эксперты не дадут ответа, можно ли их использовать.

Мкхизе также заверил, что в целом на кампании по вакцинации от коронавируса принятое решение не скажется, будут применяться разработки других компаний.

Как стало известно СМИ, вакцина AstraZeneca обеспечивает лишь "минимальную" защиту от слабых и средних форм заболевания, вызванных южноафриканским штаммом коронавируса. Кроме того, ранее уже высказывались опасения по поводу ее эффективности для лиц старше 65 лет.

Как ожидается, 8 февраля эксперты ВОЗ соберутся, чтобы обсудить сложившуюся с вакциной AstraZeneca ситуацию. Дело в том, что именно этот препарат является основным в рамках механизма COVAX, призванного обеспечить вакциной страны с низкими доходами населения.