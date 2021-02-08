В Кремле назвали Украину частью русского мира

На Украине живет очень много русскоговорящих, они относятся к русскому миру, да и отрицать общие корни и культурные связи было бы глупо. Для продвижения этих идей используется "мягкая сила". Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Русский мир был, остается и будет оставаться приоритетом для российского государства - защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", - заявил Песков, комментируя по просьбе журналистов тему совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ (работа с соотечественниками за рубежом).

На вопрос, можно ли считать Украину русским миром, Песков ответил, что безусловно. Там живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к русскому миру, пояснил он. "И культурные связи, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, какие методы будут использоваться для продвижения идей русского мира на Украине, Песков пояснил: "Это наша мягкая сила". "Никогда не используются какие-то методы, которые противоречили бы международному праву", - добавил он. Любое государство может проводить гуманитарные операции, использовать гуманитарные методы поддержки, поощрять контакты между людьми, рассказывать о литературе, искусстве и науке, заметил пресс-секретарь президента.