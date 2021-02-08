В Минобрнауки разработали меры по повышению эффективности управления наукой

Новости

РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки 16:39
Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов 16:35
Путин поручил подготовить госпрограмму научно-технологического развития 16:27
В Подмосковье снят запрет на посещение ночных клубов 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 17:31
Рубрика: Общество

В Минобрнауки разработали меры по повышению эффективности управления наукой

Текст: Мария Набиркина

Министерство науки и высшего образования предложило меры по повышению эффективности научных исследований и разработок в стране. Об этом сообщил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании Госсовета по науке и образованию, который провел президент России Владимир Путин.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин про зарплаты ученых: "Где деньги, Зин?"

Министр обратил внимание на три момента.

- Первое - на базе уже созданной единой государственной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ мы разворачиваем полноценную систему планирования, управления и оценки эффективности использования бюджетных средств на исследования и разработки, - отметил Фальков.

Второе - предлагается перейти к управлению на основе уровней готовности научных разработок: от фундаментальных исследований до опытно-конструкторских работ и непосредственно внедрения.

- Исследования фундаментального и поискового характера должны финансироваться со стороны государства напрямую, с этим никто не спорит, - уточнил Фальков. - А вот прикладные разработки, экспериментальное производство должны поддерживаться, скорее всего, в формате возмещения, по факту вывода товара или услуги на рынок.

Третий момент: министерство предлагает распределять расходы на фундаментальные исследования, которые выполняются в рамках госзадания, с учетом научной продуктивности и исследователя, и научных коллективов, а также учитывая ориентацию исследовательских групп на выполнение заказов со стороны отраслей.

Путин: Каждый десятый студент в стране готов выбрать научную карьеру
Общество Наука Правительство Минобрнауки Президент

Главное сегодня

Захарова прокомментировала отказ Зеленского использовать "Спутник V"
Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в РФ
Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно