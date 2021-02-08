В Минобрнауки разработали меры по повышению эффективности управления наукой

Министерство науки и высшего образования предложило меры по повышению эффективности научных исследований и разработок в стране. Об этом сообщил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании Госсовета по науке и образованию, который провел президент России Владимир Путин.

Министр обратил внимание на три момента.

- Первое - на базе уже созданной единой государственной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ мы разворачиваем полноценную систему планирования, управления и оценки эффективности использования бюджетных средств на исследования и разработки, - отметил Фальков.

Второе - предлагается перейти к управлению на основе уровней готовности научных разработок: от фундаментальных исследований до опытно-конструкторских работ и непосредственно внедрения.

- Исследования фундаментального и поискового характера должны финансироваться со стороны государства напрямую, с этим никто не спорит, - уточнил Фальков. - А вот прикладные разработки, экспериментальное производство должны поддерживаться, скорее всего, в формате возмещения, по факту вывода товара или услуги на рынок.

Третий момент: министерство предлагает распределять расходы на фундаментальные исследования, которые выполняются в рамках госзадания, с учетом научной продуктивности и исследователя, и научных коллективов, а также учитывая ориентацию исследовательских групп на выполнение заказов со стороны отраслей.