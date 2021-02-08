В Москве пройдет презентация книги "Русское культурное наследие в Сербии"

В конце марта в Москве состоится презентация научной работы "Русское культурное наследие в Сербии", осуществленной при поддержке Русского географического общества (РГО). Руководителем проекта стал директор Центра РГО в Белграде Миролюб Милинчич.

В комментарии для "РГ" профессор отметил, что в обозначенном проекте было задействовано свыше 150 научных сотрудников и исследователей, статьи подписал 71 автор из различных университетских центров и институтов, архивов и музеев, образовательных учреждений, Сербской Православной Церкви и вооруженных сил данного балканского государства. При этом ученый проинформировал и о том, что существует возможность реализации аналогичных проектов в Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.

Между тем

В январе Центр РГО в Сербии тиражом в 3500 экземпляров выпустил учебник по русскому языку, который, по мнению его авторов, значительно облегчит процесс изучения "великого и могучего".

"Реализация проекта по созданию учебника по русскому языку для взрослых "Ни пуха, ни пера!" началась в марте 2019 года совместно с Филологическим факультетом Белградского университета и Философским факультетом Нови-Садского университета, - рассказал Миролюб Милинчич. - Данный учебник ориентирован на взрослых и направлен на быстрое овладение разговорными навыками. Идея проекта заключалась в том, чтобы создать современный учебник, предлагающий новаторский подход к изучению языка".