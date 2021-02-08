В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году

Отменить для россиян ношение масок могут уже в этом году, если население страны будет продолжать соблюдать меры профилактики. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Самое главное сейчас - не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих", заявил эксперт РИА Новости.

Пшеничная отметила, что для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее, чем у 60-70% населения. Второе условие - не расслабляться сейчас и продолжать соблюдать все меры профилактики. Пшеничная добавила, что эпидемическая кривая COVID-19 продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости, что может косвенно отражать увеличение иммунной прослойки населения.