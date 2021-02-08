В России впервые за многие годы снизилась смертность населения от онкологических заболеваний. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это особо значимо в эпоху пандемии коронавируса. В 2020 году была создана вертикально интегрированная система, позволяющая отслеживать лечение больного на всех этапах. Она уже внедряется в пилотных регионах. "Надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране", - подчеркнул Мурашко.

Одно из самых главных новшеств - появление центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). За последние два года открыто 278 таких центров, рассказали "Российской газете" в минздраве. Их работа аналогична работе поликлиник: там оказывают первичную специализированную (онкологическую) помощь в условиях дневного стационара.

В таких центрах есть все необходимое диагностическое оборудование, позволяющее выявить онкозаболевания на ранних стадиях и сразу же начать лечение. Особенно важно открытие таких амбулаторий на отдаленных территориях. "Благодаря этой структуре мы достигаем сразу нескольких целей. Первое - получаем хорошо вооруженные ЦАОПы, которые могут работать не только на онкологическую службу, но и на другие диагностические службы, потому что в них предполагается наличие и компьютерной томографии, и МРТ. Кроме того, в этих центрах можно будет пройти назначенный курс химиотерапии, что позволит применять стационарзамещающие технологии. Помимо этого, онколог будет ориентировать пациента, как нужно поступить в конкретном случае, куда и к кому обратиться, сможет участвовать в консилиуме с участием смежных специалистов. Аппаратура же в этих центрах будет доступна для коллективного использования другими специалистами", - пояснили в минздраве.

ЦАОП может быть организован на базе поликлиники, центральной районной больницы, многофункционального медицинского центра, иногда даже онкодиспансера. Все зависит от индивидуальных особенностей региона. Пациенты, как уточнили в министерстве, могут обратиться в такой центр самостоятельно, а могут быть направлены из поликлиники или первичного онкологического кабинета.