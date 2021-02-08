В России стартует Год науки и технологий

Сегодня в России официально стартует Год науки и технологий. Это важнейшее событие не только для отечественной науки, но и для всей страны, считает президент РАН Александр Сергеев. С ним беседует корреспондент "РГ".

Объявление Года науки и технологий общественность встретила на редкость единодушно. Приветствовали самые разные люди, с разными пристрастиями. Конечно, у каждого свои ожидания. А что ждет президент РАН?

Александр Сергеев: Считаю, что это решение президента России крайне важно не только для российской науки, но и для всей страны. Почему? Понимаете, при нашем нынешнем политическом устройстве, вертикали и авторитете власти, принципиальное значение имеет акцент сверху. На эту инициативу президента на разных уровнях власти откликнутся и Госдума, и Совет Федерации, и правительство, и губернаторы.

Жду и надеюсь, что состоятся серьезные обсуждения, какие потребности есть у нашей науки, как ей оптимально развиваться, что общество и власть должны сделать, чтобы российская наука могла конкурировать со всем миром. И здесь принципиально важно, что это объявил президент страны. Это означает, что он будет уделять особое внимание развитию науки. Поэтому надеюсь, что Год науки станет тем моментом, который серьезно изменит, а может, даже переломит ситуацию в науке.

Говоря о серьезном обсуждении с властью ситуации в нашей науке, конкретизируйте, что имеете в виду?

Александр Сергеев: Считаю, что необходимы законодательные изменения, тем более, что в новую Конституцию страны внесены определенные дополнения, усиливающие роль науки. Это открывает возможности для разработки новых законодательных актов в научно-технической сфере. Особое внимание надо уделить стимулам реального сектора экономики больше вкладываться в науку. Сейчас его доля в ее финансировании около одной трети, остальное дает бюджет, в то время как в ведущих странах, наоборот, около двух третей вкладывает бизнес. Пирамиду надо перевернуть.

У нас в стране есть яркие примеры стимулирования отраслей экономики. Возьмите сельское хозяйство. Посмотрите, как оно расцвело всего за несколько лет, когда были включены правильные меры стимулирования бизнеса. Есть и самый свежий пример - сектор IT-технологий. В последние годы из России начали массово уезжать программисты, заманивает заграница, где сейчас бум спроса на этих специалистов. И наше государство срочно приняло меры: приняты законы, которые позволили остановить этот отток. Считаю, в Год науки необходимо принять законы по стимулированию бизнеса для всего сектора высоких технологий, опирающегося на отечественную науку.

И еще обратил бы внимание на такой момент. Как известно, власть оценивает работу губернаторов по совокупности ключевых показателей эффективности, так называемых КPI. Туда входят различные показатели, от присутствия губернатора в СМИ до процента освоения бюджета. Но среди них нет ни науки, ни образования, ни внедрения новых технологий. А ведь влияние губернатора на эти сферы в регионе может быть очень серьезным. Почему бы не внести эти показатели в список КPI?

Что вы ждете конкретно для РАН, в работе которой после реформы 2013 года произошли серьезные изменения?

Александр Сергеев: Академия считает, что ее юридический статус федерального государственного бюджетного учреждения не позволяет реально претендовать на участие в проведении государственной научно-технической политики и не обязывает органы исполнительной власти с академией советоваться. Или часто приходится слышать, что РАН - высшая экспертная инстанция страны. А что в реальности? Сегодня мы получаем на экспертизу десятки тысяч мелких проектов, чтобы их оценить, не нужна компетенция академиков. Зато крупные проекты, важнейшие документы по различным стратегиям развития страны, регионов и отраслей на экспертизу в РАН не попадают. Мы считаем, что РАН необходимо получить юридический статус "государственная академия" с надведомственными полномочиями и по экспертизе, и по научному руководству, и по внесению предложений в сфере государственной научно-технической политики. Не сомневаюсь, от этого наша наука в целом только выиграет.

Вы постоянно подчеркиваете, что одна из главных задач Года науки - поднять ее престиж, особенно в глазах молодежи. И многие мероприятия, наверняка, будут связаны именно с решением этой задачи.

Александр Сергеев: Вы правы. В Год науки и технологий я предложил бы провести большой форум, который полностью должна подготовить сама молодежь. Сама определить для обсуждения научные направления, доклады, выступления, сама подвести итоги. Чтобы молодые ученые рассказали, какие разработки ведут, как видят научное будущее страны. Оно им принадлежит.

Что касается престижа науки, престижа ученого, здесь огромную роль играют наши СМИ. И прежде всего телевидение. К сожалению, на главных каналах наша наука вообще отсутствует, разве только глубокой ночью. Ссылаются, что виновата борьба за рейтинги, что каналам надо выживать, отсюда все эти бесконечные сериалы и шоу. Но я бываю на заседаниях в высоких кабинетах и знаю, какие огромные средства государство выделяет ведущим телеканалам и другим СМИ. И не понимаю, почему оно не может потребовать, чтобы в лучшее телевизионное время шли передачи о науке. Ведь это самый простой и очевидный способ поднять ее престиж, разжечь интерес к ней у значительного части общества. Надеюсь, что Год науки изменит ситуацию, и она, наконец, займет в СМИ достойное место.

С какими достижения мирового уровня мы входим в Год науки? Какие прорывные работы можно ожидать в 2021 году?

Александр Сергеев: Что касается достижений, то лидер очевиден: наши вакцины против коронавируса. Это самый настоящий мировой уровень. Они стали сенсацией для всего мира, кто-то тут же стал высказывать сомнения, что и понятно - конкуренция жесточайшая. Помимо вакцин у нас есть и другие серьезные достижения. Прорывом для мировой астрофизики стали результаты космической обсерватории "Спектр-РГ". Она впервые с рекордной четкостью дважды осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, что позволило построить карту, содержащую на порядок больше источников, чем было известно прежде.

Еще одно недавнее выдающееся достижение нашей науки - лекарство от болезни Бехтерева, хронического системного аутоиммунного заболевания суставов. Ученые нашли, какие именно клетки собственного иммунитета убивают организм хозяина, и создали против них вещество с направленным действием. Это важнейшее исследование связано не только с болезнью Бехтерева, его значение намного шире. Речь идет о так называемых нейтрализующих антителах, которые могут применяться для лечения самых разных аутоиммунных заболеваний, когда иммунные клетки организма начинают атаковать здоровые клетки.

Кстати, нейтрализующие антитела могут применяться и для лечения ковида. У нас начинаются клинические испытания антитела, нейтрализующего SARS-COV-2. Оно разработано учеными РАН совместно с китайскими коллегами.

Этот список достижений можно продолжить. Есть интересные прорывные работы в самых разных сферах науки - прикладной математике, физике, геофизике, археологии, науках о жизни, науках о материалах и т.д. В Год науки должны стартовать несколько масштабных проектов, в том числе по изучению мозга и освоению ресурсов мирового океана.