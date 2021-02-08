В России выходит новая театральная энциклопедия

9 февраля в российском Союзе театральных деятелей будет представлен первый том театральной энциклопедии "Театр России. XXI век". О новой книжной премьере "РГ" рассказал ответственный редактор "Большой российской энциклопедии" Сергей Кравец.

Почему вашей новой премьерой оказалась театральная энциклопедия XXI века?

Сергей Кравец: С момента создания предыдущей Театральной энциклопедии прошло несколько десятков лет, театр изменился. Жанры, люди, продюсерская основа, базовое устройство театра. Поэтому в 2019 году, в Год театра, глава СТД Александр Калягин подал идею новой энциклопедии.

Первый том представляет театр XXI века. Начали с конца?

Сергей Кравец: Это было принципиальным решением: первые три из пяти томов посвящены современному театру. Золотой XIX век классического театра и богатейший XX, несомненно, важнейшая часть театральной истории, но она описана в старой театральной энциклопедии. А современный театр уж точно не имел энциклопедического отражения. Решение начать с театра XXI века поставило перед нами невероятно сложную задачу - представить современный театральный мир, сотни имен и постановок. Над первым томом работало около 150 человек - авторов, рецензентов, редакторов.

Лучшие тексты о театре - это обычно журналистские или культурологические эссе. Нейтральный, академический жанр энциклопедии не гасит смысл театральных достижений? Как представить неуловимого в своей гениальности Някрошюса или скандального Богомолова в энциклопедическом ключе?

Сергей Кравец: Мы не берем на себя роль критиков. Для нас важен фактографический материал. В блестящем, аморфно-текучем мире театрального искусства, где что-то вдруг начинает ярко блестеть, потом гаснет, и возникает нечто новое, обычно не хватает опоры на фактографический материал: в каких постановках участвовал актер, какие были признаны театральным сообществом и получали премии. Это немножко формализованный подход, но он необходим для того, чтобы дать всю картину театральной жизни: люди, театры, фестивали, конкурсы, журналы. Наш словник насчитывает более 4000 слов. В первый том вошло пока 1500.

Как вы искали авторов, экспертов, редакторов?

Сергей Кравец: Этим занимался научно-редакционный совет, собранный историком театра Дмитрием Трубочкиным. Он проделал колоссальную работу по созданию, рецензированию, редактированию, проверке материала. Наши редакции - театрального искусства, музыкальная - тоже участвовали. Были сложности. Оказалось, например, что критики, пишущие в журналы, газеты и интернет-издания, не готовы писать энциклопедические статьи. Кому-то из них было неинтересно, у многих просто не получалось. Одно дело оценить спектакль, и совершенно другое - проследить путь персонажа от начала карьеры до сегодняшнего дня, не упустив ничего важного. Это требует въедливости и сосредоточенности. Часто бывало, что авторы соглашались, а потом отказывались. Но огромное содействие нам оказал СТД. Он помог связаться с театрами и собрать необходимую информацию. Это была очень нелегкая работа. Сейчас мы собираемся разместить статьи из новой Театральной энциклопедии на создаваемом нами национальном энциклопедическом портале и постоянно их актуализировать.

Будущая энциклопедия не берет на себя роль театральной критики. Для нее важен фактографический материал

Какие имена и театры попадут в энциклопедию?

Сергей Кравец: Мы представим все действующие театры России. В первый том вошли 1214 персоналий, 160 театров, 20 фестивалей и 10 учебных заведений. Что касается персоналий, то здесь потребовался экспертный отбор.

Почему в 1-й том не попал главный режиссер театра имени Маяковского Андрей Гончаров?

Сергей Кравец: Мы включили в 1-й том всех, кто вел активную театральную жизнь после 2000 года. Но Гончаров, конечно, войдет в энциклопедию, в том "Великие имена". "Великие имена" и "Великие постановки" - два последних тома энциклопедии - будут посвящены театральному наследию.

Не было ли эстетической цензуры, отсева под чей-то вкус?

Сергей Кравец: Цензуры никакой не было. Словник составляли специалисты, потом рецензировали члены научно-редакционного совета, затем он отправлялся в СТД... Хотя, конечно, кто-то мог не попасть. Как сказал недавно Дмитрий Трубочкин, есть еще несколько имен, которые он включил бы не летом 2019 года, а сегодня. Поэтому он предложил сделать дополнение к третьему тому "Российский театр 2019-2022".

Войдут ли в энциклопедию театральные деятели из других стран, ставящие или показывающие спектакли в России, Эймунтас Някрошюс, например, или Фаустас Латенас?

Сергей Кравец: Всякий, кто работал в России, будет включен в энциклопедию, вне зависимости от гражданства.

Это была интересная для вас работа?

Сергей Кравец: Да, но должно пройти время, чтобы мы могли взглянуть на нее издалека и со стороны. Пока мы еще волнуемся по поводу ее продолжения. Нашу работу по первому тому сначала финансировал СТД, а потом - Фонд культуры. Вопрос о финансировании работы по второму тому сейчас решается в министерстве культуры. А я думаю, как мне сохранить авторский и редакционный коллектив до момента, как решение будет принято. Первый том вышел тиражом 1000 экземпляров. Думаем, что попозже напечатаем второй тираж. Может быть, уже весной.