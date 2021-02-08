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08.02.2021 11:03
Рубрика: В мире

В США 9 февраля стартует процесс второго импичмента Дональду Трампу

Текст: Александр Гасюк

Начало второго по счету процесса импичмента экс-президенту США Дональду Трампу намечено на завтра, 9 февраля. Как сообщает издание The Hill, на этот раз предстоящая к проведению в сенате США процедура может занять всего несколько дней и стать одной из самых быстрых в истории страны.

Фото: REUTERS
Трампу предъявят обвинения в личной ответственности за нападение на Капитолий

Напомним, что республиканец Трамп рискует стать первым американским президентом, против которого во второй раз запускается процесс отрешения от власти. Беспрецедентна для США и ситуация, когда импичмент проводится в отношении уже завершившего свои полномочия главы государства. По мнению многих обозревателей, таким образом демократы хотят лишить Дональда Трампа возможности в будущем занимать какие-либо государственные посты или снова баллотироваться на президентских выборах.

По данным The Hill, при рассмотрении вопроса о втором импичменте Трампу американские законодатели хотят уложиться в недельный срок, ведь на повестке дня у них гораздо более важные вопросы. В первую очередь, необходимо быстро одобрить приоритетный для действующей администрации президента-демократа Джозефа Байдена план восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19.

В этих условиях контролирующее сенат представители демократической партии США рассчитывают завершить голосование по импичменту Трампу очень быстро. "Пары дней (обсуждения) для обеих сторон (демократов и республиканцев) будет достаточно", - заявил сенатор от демпартии Крис Мерфи. Для сравнения заметим, что обсуждение первого импичмента Дональду Трампу в сенате США осенью 2019 года заняло более 20 дней и закончилось ничем, а аналогичная процедура в отношении экс-президента Билла Клинтона растянулась почти на 40 дней.

Напомним, что статья обвинения в адрес бывшего хозяина Белого дома в уже утвержденной палатой представителей конгресса США резолюции одна - якобы имевшее место подстрекательство со стороны экс-президента к мятежу, который выразился в нападении протрамповских сторонников на Капитолий 6 января.

Ожидается, что в ходе стартующего завтра "исторического процесса" будут заслушаны доводы адвокатов Трампа. Кроме того, могут быть вызваны свидетели со стороны обвинения и защиты. Самого обвиняемого также пригласили выступить в сенат, однако 45-ый президент США от этого отказался.

Между тем, согласно данным либеральных и близких к демпартии СМИ, большинство американцев поддерживают второй импичмент Трампу. Так, по данным соцопроса, проведенного службой Ipsos и телеканалом ABC, 56% респондентов высказались в поддержку импичмента и запрета в будущем занимать госпосты, а 43% выступили против.

В мире США Дональд Трамп

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