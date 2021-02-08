Валерий Фальков рассказал, станут ли прививки допуском к сессии

У студентов и преподавателей вузов должна быть возможность сделать прививку от коронавируса, но совсем не обязательно в каждом вузе организовывать пункт вакцинации. Об этом рассказал в эфире "Вестей" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Главный принцип здесь - добровольность. Но возможность вакцинироваться должна быть предоставлена, - отметил министр. - Корпуса многих университетов расположены в городах и зачастую нет необходимости делать прививочный пункт прямо в вузе. Но если в этом есть необходимость, университеты всегда идут навстречу.

А что, если студент не хочет делать прививку? Многих волнует, будут ли тогда проблемы со сдачей сессий? Вдруг отчислят?

Министр опасения развеял.

- Задача любого университета - дать студенту самые современные знания, - подчеркнул Валерий Фальков. - И важно обеспечить качество и контроль усвоения этих знаний. И только за это студента можно не допустить к сессии или отчислить. Только это должно быть в фокусе университета.