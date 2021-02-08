Военные ученые придумали гарантированную защиту от удара НАТО

Военные ученые предложили эффективную защиту от массированного обезоруживающего удара, разработанного стратегами США и НАТО.

План нанесения массированного авиаудара силами США и НАТО. Фото: https://t.co/b7X7JKnAoy pic.twitter.com/obraImI6Qv — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 8, 2021

Западная концепция многосферной боевой операции предусматривает нанесение в течение первых двух часов массированного воздушного удара, цель которого - вывести из строя ядерные силы противника, средства ПВО-ПРО, пункты управления и связи, самые боеспособные воинские части и так далее. Удар планируется нанести в четыре приема с короткими интервалами. В первом эшелоне будут задействованы гиперзвуковые ракеты: баллистические и крылатые. Во втором - дальние крылатые ракеты (в основном морского базирования), а также баллистические ракеты средней и малой дальности. Третьей волной на противника обрушатся ударные беспилотники. Наконец, в четвертом эшелоне должна работать пилотируемая авиация совместно с дронами (их число составит 40 процентов). Предполагается, что потери среди последней волны нападения будут сведены к минимуму.

Для срыва такой операции доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предлагают нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, нанеся противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии. Все средства поражения должны быть задействованы в едином разведывательно-ударном пространстве, говорится в статье, опубликованной в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика".

Важным условием успеха упреждающего удара авторы статьи называют скоординированную работу авиации и беспилотников, ракетных систем различного назначения, средств радиоэлектронной борьбы и оружия на новых физических принципах в рамках разведывательно-ударной группировки сил. В качестве одного из элементов такой системы называются гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на самолетах МиГ-31К.

Срыв обезоруживающего удара НАТО с самого начала сделает невозможным достижение целей "многосферной операции" и руководство стран- агрессоров откажется от ее продолжения, считают авторы исследования.