Российский тяжеловес Александр Волков одержал убедительную победу на турнире UFC Fight Night 184, проходившем в американском Лас-Вегасе. Всего семи минут и шести секунд хватило бойцу по прозвищу Драго, чтобы отправить в нокаут некогда легенду смешанных единоборств Алистара Оверима из Нидерландов.

За Волковым давно закрепилась репутация главного тяжеловеса в отечественных смешанных единоборствах. Другое дело, что конвертировать этот статус во что-то существенное в UFC, главной организации по ММА в мире, у Александра до сих пор не получалось. Он давно ходил в претендентах на титул, но обидные поражения отбрасывали его от цели. Поединок с Оверимом фактически стал для Волкова моментом истины. В случае поражения о чемпионском поясе россиянин мог забыть.

Алистар Оверим в свои лучшие годы прославился уникальным достижением, удерживая три чемпионских титула в смешанных единоборствах и кикбоксинге. Такого ни до него, ни после не удавалось никому. Однако возраст, похоже, берет свое. В Лас-Вегасе 40-летний нидерландец не сумел противопоставить противнику вообще ничего. Он нанес всего десять точных ударов против 54 волковских. Один раунд Оверим продержался, а вот в начале второго окончательно поплыл.

"С большим уважением к легенде. Алистар - один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу", - отдал дань уважения сопернику россиянин в соцсетях.

А сразу после боя Волков сказал то, о чем осторожно старался не говорить перед поединком. "Я чувствую, что пришло мое время. Я иду за титулом".

Сейчас россиянин войдет в топ-5 рейтинга UFC, а яркая победа над Оверимом добавит ему рекламы. Кстати, Волков получил 50 тысяч долларов за самый яркий бой вечера. А гонорар Александра за выход и за победу составил в сумме 170 тысяч "зеленых".