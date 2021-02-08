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08.02.2021 12:43
Рубрика: Власть

Володин прокомментировал идею не допускать до выборов физлиц-иноагентов

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму пока не поступало обращение с предложением подготовить поправки о недопуске на выборы физлиц-иноагентов. Однако в палате парламента разделяют позицию о том, что нельзя допускать во власть людей, ангажированных другими государствами. Об этом журналистам заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что предприниматели предлагают Госдуме и Совету Федерации разработать поправки, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней.

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Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме пока это обращение не получали, однако знают о нем из сообщений СМИ. "Сама озабоченность понятна, - добавил спикер. - Люди обращаются с предложением - давайте защитим страну".

По его словам, очевидно, "насколько велико желание ряда стран вмешиваться в наши выборы с целью продвижения своих лояльных кандидатов".

"Этого нельзя допустить, - подчеркнул Володин. - Что касается самой инициативы, тех форм и методов, которые предлагаются - это надо обсуждать".

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