Володин раскритиковал страны, мешающие распространению вакцины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает неприемлемой позицию стран, которые препятствуют распространению новых лекарств и вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на встрече с иранским коллегой в Москве.

Глава Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф совершил первый зарубежный визит в данной должности именно в Россию. Спикеры обсудили развитие межпарламентских отношений в различных форматах, взаимовыгодного сотрудничества в бизнесе, здравоохранении и энергетике.

Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что в стране сегодня, 8 февраля, стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства "Спутник V". "Если быть точным, сегодня первый день, как мы ее начали использовать с соответствующими санитарно-биологическими приоритетами", - сказал он.

Глава иранского парламента добавил, что ранее в его страну поступили первые партии российской вакцины, и выразил благодарность России.

"Мир меняется в связи с пандемией, нам надо думать, как развивать отношения, несмотря на те сложности, которые принесла коронавирусная инфекция, - сказал Володин коллеге. - Необходимо создавать все условия, чтобы оказывать помощь людям, и мы считаем неприемлемой позицию ряда стран - США, Евросоюза, - когда они препятствуют распространению новых лекарств, вакцины".

Володин также отметил необходимость скорейшего восстановления торговых связей после пандемии.

Собеседники также обсудили подготовку заседания Комиссии высокого уровня парламентов России и Ирана, которая может состояться в середине года в исламской республике. Обсуждалось проведение Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции, которая может состояться в конце года в Москве.

Иранская сторона ожидает, что спикер Госдумы сможет посетить Тегеран весной, заявил Мохаммад Багер Галибаф по итогам встречи.