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08.02.2021 14:51
Рубрика: Общество

Гигантскую "зеленую воронку" в Тихом океане сфотографировали из космоса

Текст: Николай Грищенко

Ученые выяснили, что причиной появления в Тихом океане гигантской "зеленой воронки" стали дрейфующие и цветущие микроскопические морские растения.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Изображение зеленого пятна было получено в июне 2019 года космическими спутниками зондирования планеты Copernicus Sentinel-2. Размер цветения водорослей составлял более 500 километров в поперечнике и 200 километров в ширину. На фотографии видна лишь небольшая часть цветения - около 100 километров с севера на юг и около 110 километров с востока на запад.

К появлению "зеленой воронки" в 130 километрах от японского острова Хоккайдо привели морские течения.

"Более холодное течение Оясио сходит с севера и сталкивается с более теплым течением Куросио, текущим с юга. Когда два течения с разной температурой и плотностью сталкиваются, они часто создают водовороты, дрейфующие по краю двух водных масс", - говорится в аннотации.

Хотя цветение водорослей является естественной и существенной частью жизни в море, считается, что человеческая деятельность также влияет на данный процесс.

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