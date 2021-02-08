Врач-онколог объяснил, как не заболеть раком

Медики предупреждают, что наибольшую опасность коронавирусная инфекция несет для пациентов онкологией - они в группе риска.

При этом самая высокая летальность от COVID-19 отмечается среди пациентов, у которых диагностировали злокачественные новообразования системы кроветворения, так как опухоль влияет на важные процессы, ответственные за иммунитет, отметил доктор медицинских наук, онколог и гематолог Владислав Саржевский.

По словам врача, "не заболеть раком помогут самые тривиальные рекомендации".

"Но они же и самые эффективные и доступные любому человеку", - уточнил доктор медицинских наук в интервью KP.Ru.

В частности, речь идет о несложной заботе об иммунной системе. Если она достаточно крепкая, то и риск заболеть раком ниже, отметил врач. Иммунная система наиболее сильная у тех людей, которые не нагружают себя тяжелой пищей, алкоголем, предпочитают сидению на диване прогулки на свежем воздухе. Владислав Саржевский привел в пример распространенный рак груди.

"Здесь четко известны факторы риска: это алкоголь и ожирение. Если жить таким образом, чтобы давать своей иммунной системе быть более здоровой, то мы значительно снижаем риск этого заболевания", - заключил он.