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08.02.2021 08:41
Рубрика: Общество

Врач-онколог объяснил, как не заболеть раком

Текст: Оксана Грибанова

Медики предупреждают, что наибольшую опасность коронавирусная инфекция несет для пациентов онкологией - они в группе риска.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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При этом самая высокая летальность от COVID-19 отмечается среди пациентов, у которых диагностировали злокачественные новообразования системы кроветворения, так как опухоль влияет на важные процессы, ответственные за иммунитет, отметил доктор медицинских наук, онколог и гематолог Владислав Саржевский.

По словам врача, "не заболеть раком помогут самые тривиальные рекомендации".

"Но они же и самые эффективные и доступные любому человеку", - уточнил доктор медицинских наук в интервью KP.Ru.

В частности, речь идет о несложной заботе об иммунной системе. Если она достаточно крепкая, то и риск заболеть раком ниже, отметил врач. Иммунная система наиболее сильная у тех людей, которые не нагружают себя тяжелой пищей, алкоголем, предпочитают сидению на диване прогулки на свежем воздухе. Владислав Саржевский привел в пример распространенный рак груди.

"Здесь четко известны факторы риска: это алкоголь и ожирение. Если жить таким образом, чтобы давать своей иммунной системе быть более здоровой, то мы значительно снижаем риск этого заболевания", - заключил он.

Наука Общество Здоровье

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