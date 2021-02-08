Неожиданное гражданское дело пересмотрел недавно Верховный суд РФ. Он изучил спор банка и его клиентки, которой финансовая организация из-за сбоя в программе перечислила гораздо больше денег, чем внесла на счет сама гражданка.

Если на ваш счет банк перевел по ошибке деньги, самое верное решение - немедленно их вернуть. Фото: Сергей Куксин/РГ

В деталях эта, кстати, не так уж и редкая ситуация выглядела следующим образом.

Некая гражданка положила на счет своей дебетовой карты почти полмиллиона рублей. А зачислился ей на карту почти миллион рублей из-за сбоя программы. Дама это, конечно, заметила и успела вывести деньги до того, как банк обнаружил свою ошибку и отменил операцию.

Прошло время, и банк потребовал от своей клиентки вернуть не только ошибочно начисленное, но и проценты. А это оказалось почти двести тысяч рублей. Кредитная организация сочла, что это был незапланированный овердрафт. Для тех, кто не знает, овердрафт - это краткосрочный кредит с солидным процентом. Для овердрафта в банке, о котором идет речь, ставка составляла 40 процентов годовых. А вот с такими процентами клиентка банка не согласилась. У банка не было другого выхода, как отправиться в местные суды. Те встали на сторону банка. Так спор дошел до Верховного суда РФ.

Что же увидела в материалах дела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда? А увидела она вот что. Наша клиентка банка пополнила свою дебетовую карту на 465 000 рублей. Но эту сумму банк зачислил ей дважды из-за сбоя программы. Дама такое перечисление заметила и воспользовалась ситуацией - успела вывести все деньги - и то, что положила сама, и то, что добавил ей банк. Всего вывела 928 000 рублей.

Банк потребовал от своей клиентки вернуть не только ошибочно начисленные деньги, но и проценты. А это оказалось - почти двести тысяч рублей

На деле же банку потребовались часы, чтобы увидеть, что произошло. И он отменил повторное начисление, а недостаток (деньги же с карты были сняты до копейки, и там был минус) оформил как непогашенный овердрафт, то есть краткосрочный кредит с большими процентами - 40 процентов годовых.

По подсчетам банка, проценты набежали за год, потому что именно спустя этот срок банк потребовал вернуть переплату.

Пойманная за руку гражданка была не против вернуть деньги, которые из-за сбоя перевел ей банк. Но вот проценты платить отказалась. Напомним, их набежало почти 200 тысяч.

Тогда банк обратился в один из районных судов Москвы. Там банк заявил, что возможность возникновения неразрешенного овердрафта предусмотрена условиями выпуска и обслуживания карт. Один из пунктов гласит, что если сумма операции по карте превышает остаток собственных средств (по не зависящим от банка причинам, например, разницы курсов), то банк предоставляет клиенту нужную сумму в кредит.

Ответчица с этим была не согласна и настаивала, что не просила овердрафт, кредитный договор с банком не заключала.

Но районный суд согласился с банком. Суд решил, что банк не сам решил установить лимит овердрафта на карте, а сделал это по необходимости, так как фактическая сумма операции превысила остаток на счете. Районный суд в итоге взыскал с дамы всю сумму, которую попросил банк, - это были переплаченные деньги плюс набежавшие почти за год проценты.

Апелляция и кассация с таким решением своих коллег из суда первой инстанции согласились.

В Верховном суде представитель клиентки заявил, что договор потребительского кредита считается заключенным, если согласованы индивидуальные условия. Так сказано в статье 7 закона о потребительском кредите - "Заключение договора потребительского кредита" .

Такой договор клиентка банка не подписывала. Банк же настаивал на своем - дама подписала заявление о получении карты, где есть информация о согласии с условиями выпуска и обслуживания карт. Они обнародованы и есть на сайте банка. И такой пункт этих условий учитывали нижестоящие судебные инстанции: когда производится операция, сумма которой больше остатка по счету, это уже овердрафт. Верховный суд, выслушав стороны и проверив материалы дела, напомнил, что кредитная организация может предоставить овердрафт по карте, только если возможность кредитования предусмотрена договором банковского счета.

Еще суд указал на заявление гражданки, что переплаченные ей деньги она согласна была вернуть. Поэтому, по мнению суда, апелляция и кассация должны определиться, как считать переплаченные деньги - необоснованным обогащением или кредитом с большими процентами? При этом отменять само решение районного суда, который согласился с доводами банка, Верховный суд не стал.

Юридическая практика говорит, что в похожих спорах суды всегда вставали на сторону банков

Эксперты считают, что овердрафта конкретно в нашем случае не было: клиент не осуществил перерасход. А минус на счете появился, только когда банк списал переведенную по ошибке сумму. Действия же клиента по снятию наличных нельзя признать согласием на выдачу кредита. И еще один нюанс, на который обратили внимание юристы: а знал ли клиент, что деньги зачислены ошибочно?

На самом деле в судебной практике последних лет ситуации, когда по технической ошибке клиент банка получает больше, действительно встречаются. Но вот та же судебная практика говорит, что все суды, которые рассматривали похожие споры, вставали на сторону банков.