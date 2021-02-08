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Выпущена новая версия MIUI 12.5. Какие смартфоны Xiaomi ее получат

Текст:   Антон Благовещенский
08.02.2021,  
19:04
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Xiaomi объявила о выпуске MIUI 12.5 - новейшей фирменной оболочки для своих смартфонов, включая бренды Redmi и Poco. Одним из ключевых нововведений станет возможность удалять или скрывать системные приложения.

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Кроме того, разработчикам удалось повысить оптимизацию работы (что привело к снижению энергопотребления) и плавность анимации.

Первыми MIUI 12.5 получат во втором квартале следующие смартфоны:

- Mi 10T

- Mi 10T Pro

- Mi 10

- Mi 10 Pro

- Mi 11

В список устройств "второй волны" вошли:

- Mi 10 Lite 5G

- Mi 10T Lite

- Mi Note 10 Pro

- Mi Note 10

- Mi Note 10 Lite

- Redmi Note 9T

- Redmi Note 9 Pro

- Redmi Note 9S

- Redmi Note 9

- Redmi Note 8 Pro

- Redmi 9

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