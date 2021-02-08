Выпущена новая версия MIUI 12.5. Какие смартфоны Xiaomi ее получат

Фото: Xiaomi
Xiaomi объявила о выпуске MIUI 12.5 - новейшей фирменной оболочки для своих смартфонов, включая бренды Redmi и Poco. Одним из ключевых нововведений станет возможность удалять или скрывать системные приложения.
Кроме того, разработчикам удалось повысить оптимизацию работы (что привело к снижению энергопотребления) и плавность анимации.
Первыми MIUI 12.5 получат во втором квартале следующие смартфоны:
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 11
В список устройств "второй волны" вошли:
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10T Lite
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9