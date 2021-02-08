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08.02.2021 19:52
Рубрика: Экономика

Награда за стойкость

За работу на Севере предложили давать звание "Ветеран труда"
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
Звание "Ветеран труда" предложили присваивать гражданам, которые отработали от 30 и более лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Законопроект об этом готовится к рассмотрению в Госдуме в первом чтении.

В документе уточняется, что право на получение этого звания, а также мер соцподдержки наряду с прежними категориями граждан должно предоставляться мужчинам, которые отработали в суровых природно-климатических условиях более 35 лет, и женщинам с трудовым стажем на севере страны не менее 30 лет.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Однако правительство указало на недостатки законопроекта. В частности, в нем не указаны объем и источники финансирования, которые потребуются на реализацию закона. "Законопроект не содержит норм, определяющих порядок исполнения расходных обязательств", - следует из заключения кабмина.

Как рассказали "РГ" в Минтруде, сегодня в стране живут около 11 млн ветеранов труда. Звание предоставляется гражданам, которые не менее 15 лет отработали в одной и той же отрасли, при условии, что их общий трудовой стаж - от 25 лет (для мужчин) или от 20 лет (для женщин). У будущего ветерана труда также обязательно должны быть государственные или ведомственные награды.

Из льгот на федеральном уровне ветеранам труда предоставляются бесплатный проезд на общественном транспорте, субсидирование жилищно-коммунальных услуг, бесплатные зубные протезы. Дополнительные меры соцподдержки могут устанавливаться в регионах.

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