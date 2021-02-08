За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 15 916 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди них 10% - без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией.

Всего нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 983 197 случаев заболевания COVID-19. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%

2. Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Республика Ингушетия 0,2%

3. Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Адыгея, Томская область, Псковская область, Мурманская область, Кемеровская область, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область 0,3% Подтверждено 407 смертей: Москва - 62 Санкт-Петербург - 41 Московская область - 32 Красноярский край - 17 Краснодарский край - 16 Воронежская область - 12 Свердловская область - 12 Пермский край - 11 Нижегородская область - 11 Челябинская область - 10 Тульская область - 9 Ростовская область - 9 Иркутская область - 9 Алтайский край - 7 Новосибирская область - 7 Смоленская область - 6 Республика Чувашия - 6 Приморский край - 6 Владимирская область - 5 Ивановская область - 5 Костромская область - 5 Вологодская область - 5 Республика Крым - 5 Волгоградская область - 5 Ульяновская область - 5 Омская область - 5 Архангельская область - 4 Мурманская область - 4 Севастополь - 4 Республика Башкортостан - 4 Оренбургская область - 4 Саратовская область - 4 Белгородская область - 3 Калужская область - 3 Липецкая область - 3 Ярославская область - 3 Республика Карелия - 3 Астраханская область - 3 Ставропольский край - 3 Удмуртская Республика - 3 Ханты-Мансийский автономный округ - 3 Забайкальский край - 3 Курская область - 2 Орловская область - 2 Тамбовская область - 2 Псковская область - 2 Республика Калмыкия - 2 Республика Дагестан - 2 Кабардино-Балкарская Республика - 2 Республика Мордовия - 2 Кемеровская область - 2 Республика Бурятия - 2 Республика Коми - 1 Ленинградская область - 1 Республика Ингушетия - 1 Республика Татарстан - 1 Кировская область - 1 Самарская область - 1 Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 Амурская область - 1 Хабаровский край - 1 Еврейская автономная область - 1 За весь период пандемии из-за коронавируса по России умерло 77 068 человек. Выписан по выздоровлении 15 881 человек: Москва - 3349 Санкт-Петербург - 1090 Московская область - 956 Челябинская область - 564 Нижегородская область - 427 Ростовская область - 388 Архангельская область - 362 Краснодарский край - 322 Свердловская область - 317 Вологодская область - 277 Хабаровский край - 257 Воронежская область - 251 Саратовская область - 241 Волгоградская область - 230 Республика Карелия - 221 Самарская область - 221 Красноярский край - 220 Пензенская область - 198 Тверская область - 195 Тульская область - 181 Ульяновская область - 170 Орловская область - 169 Курская область - 165 Кемеровская область - 164 Ярославская область - 162 Калининградская область - 159 Липецкая область - 158 Ямало-Ненецкий автономный округ - 157 Иркутская область - 156 Сахалинская область - 156 Оренбургская область - 154 Ханты-Мансийский автономный округ - 145 Калужская область - 142 Брянская область - 135 Новгородская область - 132 Республика Дагестан - 131 Мурманская область - 130 Алтайский край - 129 Ленинградская область - 124 Кировская область - 123 Смоленская область - 121 Республика Коми - 121 Республика Калмыкия - 121 Удмуртская Республика - 112 Республика Чувашия - 108 Тюменская область - 102 Владимирская область - 98 Новосибирская область - 94 Омская область - 93 Ставропольский край - 92 Республика Мордовия - 92 Рязанская область - 91 Томская область - 87 Кабардино-Балкарская Республика - 82 Республика Бурятия - 78 Пермский край - 75 Астраханская область - 73 Курганская область - 73 Ивановская область - 72 Республика Татарстан - 69 Амурская область - 68 Забайкальский край - 67 Республика Саха (Якутия) - 65 Тамбовская область - 59 Карачаево-Черкесская Республика - 54 Чеченская Республика - 54 Республика Башкортостан - 54 Республика Северная Осетия - Алания - 52 Республика Алтай - 39 Республика Адыгея - 38 Псковская область - 37 Камчатский край - 36 Республика Марий Эл - 32 Республика Крым - 24 Севастополь - 23 Белгородская область - 19 Республика Хакасия - 19 Магаданская область - 17 Республика Тыва - 15 Костромская область - 10 Республика Ингушетия - 10 Ненецкий автономный округ - 5 Чукотский автономный округ - 2 За весь период пандемии в России выписан по выздоровлении 3 472 091 пациент. Инфекционист назвал три причины повторного заражения коронавирусом