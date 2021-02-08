За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 15 916 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди них 10% - без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией.
Всего нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 983 197 случаев заболевания COVID-19.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%
- 2. Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Республика Ингушетия 0,2%
- 3. Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Адыгея, Томская область, Псковская область, Мурманская область, Кемеровская область, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область 0,3%
Подтверждено 407 смертей:
- Москва - 62
- Санкт-Петербург - 41
- Московская область - 32
- Красноярский край - 17
- Краснодарский край - 16
- Воронежская область - 12
- Свердловская область - 12
- Пермский край - 11
- Нижегородская область - 11
- Челябинская область - 10
- Тульская область - 9
- Ростовская область - 9
- Иркутская область - 9
- Алтайский край - 7
- Новосибирская область - 7
- Смоленская область - 6
- Республика Чувашия - 6
- Приморский край - 6
- Владимирская область - 5
- Ивановская область - 5
- Костромская область - 5
- Вологодская область - 5
- Республика Крым - 5
- Волгоградская область - 5
- Ульяновская область - 5
- Омская область - 5
- Архангельская область - 4
- Мурманская область - 4
- Севастополь - 4
- Республика Башкортостан - 4
- Оренбургская область - 4
- Саратовская область - 4
- Белгородская область - 3
- Калужская область - 3
- Липецкая область - 3
- Ярославская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Астраханская область - 3
- Ставропольский край - 3
- Удмуртская Республика - 3
- Ханты-Мансийский автономный округ - 3
- Забайкальский край - 3
- Курская область - 2
- Орловская область - 2
- Тамбовская область - 2
- Псковская область - 2
- Республика Калмыкия - 2
- Республика Дагестан - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Республика Мордовия - 2
- Кемеровская область - 2
- Республика Бурятия - 2
- Республика Коми - 1
- Ленинградская область - 1
- Республика Ингушетия - 1
- Республика Татарстан - 1
- Кировская область - 1
- Самарская область - 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
- Амурская область - 1
- Хабаровский край - 1
- Еврейская автономная область - 1
За весь период пандемии из-за коронавируса по России умерло 77 068 человек.
Выписан по выздоровлении 15 881 человек:
- Москва - 3349
- Санкт-Петербург - 1090
- Московская область - 956
- Челябинская область - 564
- Нижегородская область - 427
- Ростовская область - 388
- Архангельская область - 362
- Краснодарский край - 322
- Свердловская область - 317
- Вологодская область - 277
- Хабаровский край - 257
- Воронежская область - 251
- Саратовская область - 241
- Волгоградская область - 230
- Республика Карелия - 221
- Самарская область - 221
- Красноярский край - 220
- Пензенская область - 198
- Тверская область - 195
- Тульская область - 181
- Ульяновская область - 170
- Орловская область - 169
- Курская область - 165
- Кемеровская область - 164
- Ярославская область - 162
- Калининградская область - 159
- Липецкая область - 158
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 157
- Иркутская область - 156
- Сахалинская область - 156
- Оренбургская область - 154
- Ханты-Мансийский автономный округ - 145
- Калужская область - 142
- Брянская область - 135
- Новгородская область - 132
- Республика Дагестан - 131
- Мурманская область - 130
- Алтайский край - 129
- Ленинградская область - 124
- Кировская область - 123
- Смоленская область - 121
- Республика Коми - 121
- Республика Калмыкия - 121
- Удмуртская Республика - 112
- Республика Чувашия - 108
- Тюменская область - 102
- Владимирская область - 98
- Новосибирская область - 94
- Омская область - 93
- Ставропольский край - 92
- Республика Мордовия - 92
- Рязанская область - 91
- Томская область - 87
- Кабардино-Балкарская Республика - 82
- Республика Бурятия - 78
- Пермский край - 75
- Астраханская область - 73
- Курганская область - 73
- Ивановская область - 72
- Республика Татарстан - 69
- Амурская область - 68
- Забайкальский край - 67
- Республика Саха (Якутия) - 65
- Тамбовская область - 59
- Карачаево-Черкесская Республика - 54
- Чеченская Республика - 54
- Республика Башкортостан - 54
- Республика Северная Осетия - Алания - 52
- Республика Алтай - 39
- Республика Адыгея - 38
- Псковская область - 37
- Камчатский край - 36
- Республика Марий Эл - 32
- Республика Крым - 24
- Севастополь - 23
- Белгородская область - 19
- Республика Хакасия - 19
- Магаданская область - 17
- Республика Тыва - 15
- Костромская область - 10
- Республика Ингушетия - 10
- Ненецкий автономный округ - 5
- Чукотский автономный округ - 2
За весь период пандемии в России выписан по выздоровлении 3 472 091 пациент.