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08.02.2021 10:31
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 15 916 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди них 10% - без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией.

Всего нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 983 197 случаев заболевания COVID-19.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%
  • 2. Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Республика Ингушетия 0,2%
  • 3. Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Адыгея, Томская область, Псковская область, Мурманская область, Кемеровская область, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область 0,3%
Подтверждено 407 смертей:
  1. Москва - 62
  2. Санкт-Петербург - 41
  3. Московская область - 32
  4. Красноярский край - 17
  5. Краснодарский край - 16
  6. Воронежская область - 12
  7. Свердловская область - 12
  8. Пермский край - 11
  9. Нижегородская область - 11
  10. Челябинская область - 10
  11. Тульская область - 9
  12. Ростовская область - 9
  13. Иркутская область - 9
  14. Алтайский край - 7
  15. Новосибирская область - 7
  16. Смоленская область - 6
  17. Республика Чувашия - 6
  18. Приморский край - 6
  19. Владимирская область - 5
  20. Ивановская область - 5
  21. Костромская область - 5
  22. Вологодская область - 5
  23. Республика Крым - 5
  24. Волгоградская область - 5
  25. Ульяновская область - 5
  26. Омская область - 5
  27. Архангельская область - 4
  28. Мурманская область - 4
  29. Севастополь - 4
  30. Республика Башкортостан - 4
  31. Оренбургская область - 4
  32. Саратовская область - 4
  33. Белгородская область - 3
  34. Калужская область - 3
  35. Липецкая область - 3
  36. Ярославская область - 3
  37. Республика Карелия - 3
  38. Астраханская область - 3
  39. Ставропольский край - 3
  40. Удмуртская Республика - 3
  41. Ханты-Мансийский автономный округ - 3
  42. Забайкальский край - 3
  43. Курская область - 2
  44. Орловская область - 2
  45. Тамбовская область - 2
  46. Псковская область - 2
  47. Республика Калмыкия - 2
  48. Республика Дагестан - 2
  49. Кабардино-Балкарская Республика - 2
  50. Республика Мордовия - 2
  51. Кемеровская область - 2
  52. Республика Бурятия - 2
  53. Республика Коми - 1
  54. Ленинградская область - 1
  55. Республика Ингушетия - 1
  56. Республика Татарстан - 1
  57. Кировская область - 1
  58. Самарская область - 1
  59. Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
  60. Амурская область - 1
  61. Хабаровский край - 1
  62. Еврейская автономная область - 1

За весь период пандемии из-за коронавируса по России умерло 77 068 человек.

Выписан по выздоровлении 15 881 человек:
  1. Москва - 3349
  2. Санкт-Петербург - 1090
  3. Московская область - 956
  4. Челябинская область - 564
  5. Нижегородская область - 427
  6. Ростовская область - 388
  7. Архангельская область - 362
  8. Краснодарский край - 322
  9. Свердловская область - 317
  10. Вологодская область - 277
  11. Хабаровский край - 257
  12. Воронежская область - 251
  13. Саратовская область - 241
  14. Волгоградская область - 230
  15. Республика Карелия - 221
  16. Самарская область - 221
  17. Красноярский край - 220
  18. Пензенская область - 198
  19. Тверская область - 195
  20. Тульская область - 181
  21. Ульяновская область - 170
  22. Орловская область - 169
  23. Курская область - 165
  24. Кемеровская область - 164
  25. Ярославская область - 162
  26. Калининградская область - 159
  27. Липецкая область - 158
  28. Ямало-Ненецкий автономный округ - 157
  29. Иркутская область - 156
  30. Сахалинская область - 156
  31. Оренбургская область - 154
  32. Ханты-Мансийский автономный округ - 145
  33. Калужская область - 142
  34. Брянская область - 135
  35. Новгородская область - 132
  36. Республика Дагестан - 131
  37. Мурманская область - 130
  38. Алтайский край - 129
  39. Ленинградская область - 124
  40. Кировская область - 123
  41. Смоленская область - 121
  42. Республика Коми - 121
  43. Республика Калмыкия - 121
  44. Удмуртская Республика - 112
  45. Республика Чувашия - 108
  46. Тюменская область - 102
  47. Владимирская область - 98
  48. Новосибирская область - 94
  49. Омская область - 93
  50. Ставропольский край - 92
  51. Республика Мордовия - 92
  52. Рязанская область - 91
  53. Томская область - 87
  54. Кабардино-Балкарская Республика - 82
  55. Республика Бурятия - 78
  56. Пермский край - 75
  57. Астраханская область - 73
  58. Курганская область - 73
  59. Ивановская область - 72
  60. Республика Татарстан - 69
  61. Амурская область - 68
  62. Забайкальский край - 67
  63. Республика Саха (Якутия) - 65
  64. Тамбовская область - 59
  65. Карачаево-Черкесская Республика - 54
  66. Чеченская Республика - 54
  67. Республика Башкортостан - 54
  68. Республика Северная Осетия - Алания - 52
  69. Республика Алтай - 39
  70. Республика Адыгея - 38
  71. Псковская область - 37
  72. Камчатский край - 36
  73. Республика Марий Эл - 32
  74. Республика Крым - 24
  75. Севастополь - 23
  76. Белгородская область - 19
  77. Республика Хакасия - 19
  78. Магаданская область - 17
  79. Республика Тыва - 15
  80. Костромская область - 10
  81. Республика Ингушетия - 10
  82. Ненецкий автономный округ - 5
  83. Чукотский автономный округ - 2

За весь период пандемии в России выписан по выздоровлении 3 472 091 пациент.

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